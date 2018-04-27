Жильцы получили квартиры по программе реновации
Проспект Вернадского, дом 69.
Новая высотка рядом с убогой 5-этажной "хрущевкой".
Там, в этой "хрущевке" люди уже полным ходом пакуют свои вещи и мебель, чтобы переехать в возвышающийся по соседству дом.
Это первые жильцы Западного округа Москвы, переселенные по самой нашумевшей программе последних лет.
Можно долго спорить, хорошая или плохая программа, нужная или не нужная, но что рассказывают сами люди?
Сегодня я пообщался с одной из первых переселенок западного округа в ее уже новой квартире. Ее зовут Елена и вот, что она рассказывает:
Мы переезжаем из соседнего дома. Рады или нет? С одной стороны, площадь больше на 18 метров (в старой квартире у нее 56, в новой 73, и там и здесь "трешка", прописано три человека). Но большая комната здесь на 1 метр меньше, остальные больше. Нежилая и кухня тоже больше. Так что если брать чисто по площади, нам, конечно, много добавили. Если по московским меркам, это несколько миллионов рублей.
По правде говоря, сначала мы не согласились на предложенную квартиру. Здесь 14 этаж, а там у нас всего 5 этажей в доме. Пока высокий этаж меня немного пугает, как и мою маму. Но потом передумали, ведь очень удобно, что здесь нам дают вариант не просто в одном районе, а в соседнем доме. Считай, вообще никуда не переезжаем. Маме моей это важно, у нее не важно со здоровьем, она наблюдается в местной поликлинике, привыкла к врачам, другой район стал бы большой проблемой.
Спрашиваю, когда Елена планирует переезжать и сколько вообще времени занимает процесс переселения.
Варианты нам предложили в середине апреля. Изначально мы отказались, решили ждать еще вариантов. Потом подумали, что все же лучше соседний дом, чем где-то в другом месте и согласились. Сразу получили ключи на руки, теперь ходим сюда только мы, но переселяться еще нельзя и ничего в квартире делать тоже нельзя, пока не будут готовы документы. Сразу после праздников обещают выдать. Так что уже заказали кухню, ее все равно делают долго и как только ее смонтируют, будем переезжать.
В старой квартире-трешке Елены было 56 метров, здесь 73.
Тоже трешка, а теперь целых два санузла и даже две застекленных лоджии.
Квартира с отделкой, сантехникой, на кухне плита и мойка.
Ниже несколько фото новой квартиры
Гостиная с лоджией
Кухня.
Основной санузел. Второй (туалет) расположен рядом с кухней.
Лоджия и вид на район. Дома стоят на достаточно большом удалении друг от друга, так что в окна никто заглядывать не будет
В доме предусмотрено 4 лифта: два больших и два стандартных.
Холл с охранником, изучающим курс биткоина.
В общем, Елена с мамой ждут заказанную кухню, планируют, какими будут шторы в гостиной, и спорят о цвете шкафа-купе в огромной прихожей. Сразу после майских праздников их семью ждет радостное событие - переезд в новую уютную квартиру...
Новая высотка рядом с убогой 5-этажной "хрущевкой".
Там, в этой "хрущевке" люди уже полным ходом пакуют свои вещи и мебель, чтобы переехать в возвышающийся по соседству дом.
Это первые жильцы Западного округа Москвы, переселенные по самой нашумевшей программе последних лет.
Можно долго спорить, хорошая или плохая программа, нужная или не нужная, но что рассказывают сами люди?
Сегодня я пообщался с одной из первых переселенок западного округа в ее уже новой квартире. Ее зовут Елена и вот, что она рассказывает:
Мы переезжаем из соседнего дома. Рады или нет? С одной стороны, площадь больше на 18 метров (в старой квартире у нее 56, в новой 73, и там и здесь "трешка", прописано три человека). Но большая комната здесь на 1 метр меньше, остальные больше. Нежилая и кухня тоже больше. Так что если брать чисто по площади, нам, конечно, много добавили. Если по московским меркам, это несколько миллионов рублей.
По правде говоря, сначала мы не согласились на предложенную квартиру. Здесь 14 этаж, а там у нас всего 5 этажей в доме. Пока высокий этаж меня немного пугает, как и мою маму. Но потом передумали, ведь очень удобно, что здесь нам дают вариант не просто в одном районе, а в соседнем доме. Считай, вообще никуда не переезжаем. Маме моей это важно, у нее не важно со здоровьем, она наблюдается в местной поликлинике, привыкла к врачам, другой район стал бы большой проблемой.
Спрашиваю, когда Елена планирует переезжать и сколько вообще времени занимает процесс переселения.
Варианты нам предложили в середине апреля. Изначально мы отказались, решили ждать еще вариантов. Потом подумали, что все же лучше соседний дом, чем где-то в другом месте и согласились. Сразу получили ключи на руки, теперь ходим сюда только мы, но переселяться еще нельзя и ничего в квартире делать тоже нельзя, пока не будут готовы документы. Сразу после праздников обещают выдать. Так что уже заказали кухню, ее все равно делают долго и как только ее смонтируют, будем переезжать.
В старой квартире-трешке Елены было 56 метров, здесь 73.
Тоже трешка, а теперь целых два санузла и даже две застекленных лоджии.
Квартира с отделкой, сантехникой, на кухне плита и мойка.
Ниже несколько фото новой квартиры
Гостиная с лоджией
Кухня.
Основной санузел. Второй (туалет) расположен рядом с кухней.
Лоджия и вид на район. Дома стоят на достаточно большом удалении друг от друга, так что в окна никто заглядывать не будет
В доме предусмотрено 4 лифта: два больших и два стандартных.
Холл с охранником, изучающим курс биткоина.
В общем, Елена с мамой ждут заказанную кухню, планируют, какими будут шторы в гостиной, и спорят о цвете шкафа-купе в огромной прихожей. Сразу после майских праздников их семью ждет радостное событие - переезд в новую уютную квартиру...
но в целом, лично я бы конечно переехала не особо раздумывая.
как будет чебурнет, можно будет спокойно кидать граждан в индивидуальном порядке
Что-то оне недовольны!?)
Наверняка в предыдущей квартире был газ. А готовить на "электро" тем, кто привык к газу - тихий ужас.
И еще вопрос, это все такие планировки по программе реновации будут?