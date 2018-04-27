Жильцы получили квартиры по программе реновации

Проспект Вернадского, дом 69.
Новая высотка рядом с убогой 5-этажной "хрущевкой".
Там, в этой "хрущевке" люди уже полным ходом пакуют свои вещи и мебель, чтобы переехать в возвышающийся по соседству дом.
Это первые жильцы Западного округа Москвы, переселенные по самой нашумевшей программе последних лет.
Можно долго спорить, хорошая или плохая программа, нужная или не нужная, но что рассказывают сами люди?




Сегодня я пообщался с одной из первых переселенок западного округа в ее уже новой квартире. Ее зовут Елена и вот, что она рассказывает:

Мы переезжаем из соседнего дома. Рады или нет? С одной стороны, площадь больше на 18 метров (в старой квартире у нее 56, в новой 73, и там и здесь "трешка", прописано три человека). Но большая комната здесь на 1 метр меньше, остальные больше. Нежилая и кухня тоже больше. Так что если брать чисто по площади, нам, конечно, много добавили. Если по московским меркам, это несколько миллионов рублей.
По правде говоря, сначала мы не согласились на предложенную квартиру. Здесь 14 этаж, а там у нас всего 5 этажей в доме. Пока высокий этаж меня немного пугает, как и мою маму. Но потом передумали, ведь очень удобно, что здесь нам дают вариант не просто в одном районе, а в соседнем доме. Считай, вообще никуда не переезжаем. Маме моей это важно, у нее не важно со здоровьем, она наблюдается в местной поликлинике, привыкла к врачам, другой район стал бы большой проблемой.

Спрашиваю, когда Елена планирует переезжать и сколько вообще времени занимает процесс переселения.

Варианты нам предложили в середине апреля. Изначально мы отказались, решили ждать еще вариантов. Потом подумали, что все же лучше соседний дом, чем где-то в другом месте и согласились. Сразу получили ключи на руки, теперь ходим сюда только мы, но переселяться еще нельзя и ничего в квартире делать тоже нельзя, пока не будут готовы документы. Сразу после праздников обещают выдать. Так что уже заказали кухню, ее все равно делают долго и как только ее смонтируют, будем переезжать.

Первые жильцы по программе реновации

В старой квартире-трешке Елены было 56 метров, здесь 73.
Тоже трешка, а теперь целых два санузла и даже две застекленных лоджии.
Квартира с отделкой, сантехникой, на кухне плита и мойка.

Ниже несколько фото новой квартиры

Первые жильцы по программе реновации

Гостиная с лоджией



Кухня.

Первые жильцы по программе реновации

Основной санузел. Второй (туалет) расположен рядом с кухней.

Первые жильцы по программе реновации

Лоджия и вид на район. Дома стоят на достаточно большом удалении друг от друга, так что в окна никто заглядывать не будет

Первые жильцы по программе реновации

В доме предусмотрено 4 лифта: два больших и два стандартных.

Первые жильцы по программе реновации

Холл с охранником, изучающим курс биткоина.

Первые жильцы по программе реновации

В общем, Елена с мамой ждут заказанную кухню, планируют, какими будут шторы в гостиной, и спорят о цвете шкафа-купе в огромной прихожей. Сразу после майских праздников их семью ждет радостное событие - переезд в новую уютную квартиру...


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    sahar_rad
    Это им 4-5 млн добавили к стоимости квартиры. Еще пофыркивают.
    kireevff
    Москвичи, избалованные. Расскажи это людям заМКАДья, офигеют. Чего там думать вообще, дают большую по площади квартиру, в новом доме, да еще и по соседству.
    ddhome
    ну уютной она станет не скоро, а после вложения пару сотен деревянных как минимум (это не считая кухни).
    но в целом, лично я бы конечно переехала не особо раздумывая.
    superzz
    Понятно, что все это не дешево. Но это же все новое будет. Не хочешь тратиться, отдирай старую и тащи в новую квартиру)
    anna68
    А вот где абсолютная гарантия, что потом не выяснится, что эту квартиру дали еще двум-трем семьям? У застройщиков, слыхала, подобные финты ушами в большом ходу.
    jz828059
    пока нет чебурнета гарантия это распространение преступления в нефедеральных сми и резонанс

    как будет чебурнет, можно будет спокойно кидать граждан в индивидуальном порядке
    lady01965
    Замечательно!
    Что-то оне недовольны!?)
    baxis
    Возможно хотели большего, хотели еще повыбирать. Типа: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича.......")
    unter
    И опять электроплита...
    Наверняка в предыдущей квартире был газ. А готовить на "электро" тем, кто привык к газу - тихий ужас.
    panterrablogs
    Ко всему привыкаешь. Ладно не на дровах, не русская печь))) А электро, это нормально, да к тому же безопасно, сосед не забудет выключить гал и ничего не бахнет.
    stronccii
    Два сан узла, это вообще тема. Всегда мечтал о таком. Кто бы мне предложил вот так переехать в новый дом, я бы и секунды нее думал
    convictss
    Да тоже бы наверно по началу нос воротил, типа, а почему не три санузла, почему не три лоджии и квадратов не сто))))) Это со стороны кажется, что любую бы взял, а когда есть выбор, хочется отхватить максимально лучший вариант.
    flornas
    Остается лишь порадоваться за счастливчиков москвичей, получивших эти квартиры) Пускай теперь потихоньку обживают их.
    aleshafoma
    Неплохая квартирка. Как по мне, то именно нежилые помещения, которые стали больше и делают ее лучше. Зачем мне огромная спальня, если не развернуться в коридоре и на кухне.
    lehant
    Везде нужен разумный компромисс. более 70 квадратов для трешки, это такой базовый минимум. Но вполне пригодный для нормальной жизни
    lavrxp
    Получается, что один санузел совмещенный, а в другом только унитаз? Я правильно понял?

    И еще вопрос, это все такие планировки по программе реновации будут?
    crasy_maxy
    Вот тоже не понял. Давно ли обычный раздельный санузел стал называться "двумя санузлами"
    belijbelii
    Охранник...., а почему не консьержка?) Или он попутно обязанности консьержки выполняет?)
    dusty
    Его туда для фотки посадили. Будку для консьержки зажали сделать - ну посадили охранника за стол. На постоянке он там сидеть не будет - ни попить негде, ни поссать.
    powe_rman
    Судя по фотографиям все вполне неплохо, светло, уютно, ничего не раздражает. Поставил кухню, перевез свои диваны и шкафы и живи, все остальное уже готово. Мне кажется,Ю что это отличное предложение.
    dusty
    В целом - да, выглядит норм. Еще б понять, чем они воду развели. На фотке под раковиной труба белая, но не поймешь, что это - просто пластик (вообще говно, надо сразу переделывать) или металлопластик (это лучше, но все равно лучше бы металлом развели).
    brat33
    Удобно, что не пришлось переезжать далеко, даже не просто в своем районе, а буквально в своем дворе. Можно сказать, что в жизни ничего и не поменяется, те же магазины вокруг, поликлиники и школы.
    antad
    Обои наверно все под покраску, а значит при желании можно немного добавить цветов.
    workman01
    Со временем кто-то вообще ремонт переделать захочет, но это уже его личное дело. Мне бы и так понравилось, вполне норм.
    tanatriel
    Я бы и думать долго не стала. Тем более, что район устраивает и площадь больше. Возможно, к концу программы и будут халтурить, но первые дома наверняка сделают хорошо. Конечно, ремонт простенький, но вполне пристойный, жить можно.
    vroosnka
    Простенький был во времена СССР в новых квартирах, а тут вполне пригодный для жизни
    bobbod
    Вот и новоселы пошли. Теперь надо обжить, так сказать обкатать, посмотреть, все ли нормально будет с этими домами и можно будет делать окончательные выводы.
    graffs
    Время естественно все покажет. Но с другой стороны, чего вы ждете, какого подвоха? По любому они простоят больше, чем те старые хрущевки из которых людей сейчас переселяют
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