Жильцы получили квартиры по программе реновации

Это им 4-5 млн добавили к стоимости квартиры. Еще пофыркивают. Reply

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Москвичи, избалованные. Расскажи это людям заМКАДья, офигеют. Чего там думать вообще, дают большую по площади квартиру, в новом доме, да еще и по соседству. Reply

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ну уютной она станет не скоро, а после вложения пару сотен деревянных как минимум (это не считая кухни).

но в целом, лично я бы конечно переехала не особо раздумывая. Reply

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Понятно, что все это не дешево. Но это же все новое будет. Не хочешь тратиться, отдирай старую и тащи в новую квартиру) Reply

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А вот где абсолютная гарантия, что потом не выяснится, что эту квартиру дали еще двум-трем семьям? У застройщиков, слыхала, подобные финты ушами в большом ходу. Reply

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пока нет чебурнета гарантия это распространение преступления в нефедеральных сми и резонанс



как будет чебурнет, можно будет спокойно кидать граждан в индивидуальном порядке Reply

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Замечательно!

Что-то оне недовольны!?) Reply

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Возможно хотели большего, хотели еще повыбирать. Типа: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича.......") Reply

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И опять электроплита...

Наверняка в предыдущей квартире был газ. А готовить на "электро" тем, кто привык к газу - тихий ужас. Reply

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Ко всему привыкаешь. Ладно не на дровах, не русская печь))) А электро, это нормально, да к тому же безопасно, сосед не забудет выключить гал и ничего не бахнет. Reply

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Два сан узла, это вообще тема. Всегда мечтал о таком. Кто бы мне предложил вот так переехать в новый дом, я бы и секунды нее думал Reply

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Да тоже бы наверно по началу нос воротил, типа, а почему не три санузла, почему не три лоджии и квадратов не сто))))) Это со стороны кажется, что любую бы взял, а когда есть выбор, хочется отхватить максимально лучший вариант. Reply

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Хорошо,что москвичам хорошо) Reply

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Остается лишь порадоваться за счастливчиков москвичей, получивших эти квартиры) Пускай теперь потихоньку обживают их. Reply

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Неплохая квартирка. Как по мне, то именно нежилые помещения, которые стали больше и делают ее лучше. Зачем мне огромная спальня, если не развернуться в коридоре и на кухне. Reply

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Везде нужен разумный компромисс. более 70 квадратов для трешки, это такой базовый минимум. Но вполне пригодный для нормальной жизни Reply

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Получается, что один санузел совмещенный, а в другом только унитаз? Я правильно понял?



И еще вопрос, это все такие планировки по программе реновации будут? Reply

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Вот тоже не понял. Давно ли обычный раздельный санузел стал называться "двумя санузлами" Reply

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Охранник...., а почему не консьержка?) Или он попутно обязанности консьержки выполняет?) Reply

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Его туда для фотки посадили. Будку для консьержки зажали сделать - ну посадили охранника за стол. На постоянке он там сидеть не будет - ни попить негде, ни поссать. Reply

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Судя по фотографиям все вполне неплохо, светло, уютно, ничего не раздражает. Поставил кухню, перевез свои диваны и шкафы и живи, все остальное уже готово. Мне кажется,Ю что это отличное предложение. Reply

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В целом - да, выглядит норм. Еще б понять, чем они воду развели. На фотке под раковиной труба белая, но не поймешь, что это - просто пластик (вообще говно, надо сразу переделывать) или металлопластик (это лучше, но все равно лучше бы металлом развели). Reply

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Удобно, что не пришлось переезжать далеко, даже не просто в своем районе, а буквально в своем дворе. Можно сказать, что в жизни ничего и не поменяется, те же магазины вокруг, поликлиники и школы. Reply

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Обои наверно все под покраску, а значит при желании можно немного добавить цветов. Reply

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Со временем кто-то вообще ремонт переделать захочет, но это уже его личное дело. Мне бы и так понравилось, вполне норм. Reply

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Я бы и думать долго не стала. Тем более, что район устраивает и площадь больше. Возможно, к концу программы и будут халтурить, но первые дома наверняка сделают хорошо. Конечно, ремонт простенький, но вполне пристойный, жить можно. Reply

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Простенький был во времена СССР в новых квартирах, а тут вполне пригодный для жизни Reply

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Вот и новоселы пошли. Теперь надо обжить, так сказать обкатать, посмотреть, все ли нормально будет с этими домами и можно будет делать окончательные выводы. Reply

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