Феодосия. Где люди?

Мне тут говорят, что пляжи в Крыму наконец-то забиты и приходится чуть ли не боком протискиваться, чтобы хотя бы пройти к морю.
Ялта, Алушта, Судак, Новый Свет, Евпатория... Это правда?
Проезжал вчера мимо многокилометровой полосы пляже в Феодосии, народу там вообще нет.
Это в субботу, днем! Погода прекрасная, море теплое, штормов нет, все условия...
Обычно же вся эта полоса от Золотого Пляжа и до Приморского забита людьми.
Где люди? Лежаки, навесы, бары - пустые... Что за дела?

Неудавшийся сезон в Крыму


Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму

Неудавшийся сезон в Крыму



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    zoosovet
    И где люди-то?
    ...или это дорогой платный пляж?
    blaster2009
    Какие-то люди на заднем плане виднеются. Но, скажем так, негусто(
    colobus1
    В Турции, в Египте, в Греции, в Испании, в Тае и т.д. Где дешевле, комфортней и лучше.
    mariovel
    О, брате, так в Криму вже три роки! Не хочуть люди з москалями жити! Слава Героям!
    a073irl
    Надо всех дебило0-скакунов из Крыма выдавливать ,только тогда жизнь наладится
    gregnikitin
    Нефига так задирать цены. Люди проголосовали и уехали в Турцию.
    lapetra777
    От солнца прячутся под зонтами или навесами, а на фото и под зонтами очень мало людей.
    artemjan
    Зарылись в песок, остальные нырнули, как только увидели Сергея с фотоаппаратом.

    Edited at 2017-08-06 01:32 pm (UTC)
    verymishel
    а топик стартер сам вроде крымский или я что то путаю,что он как варлам с макосом вечно чем то в Крыму не доволен,детская обида?
    porimex
    Люди прячутся от камней с неба. На пляже только гоблины и орки.

    krymkurso
    Был там два дня назад. Полно людей в Береговом и Приморском.
    bankworm
    Или народ шибко умный и в полдень в тени отдыхает, или украинские СМИ все эти три года говорили правду, и отдыхающих таки нет ;-)
    a073irl
    ага и очереди на границе придумали ,все это "хотелки" хохлов
    kaydaki
    Фотографировать пляжи в шесть утра или в час дня а потом спрашивать где люди могут только полные кретины.

    Edited at 2017-08-06 02:38 pm (UTC)
    oimopoz
    Есть же веб камеры онлайн.Сейчас посмотрел Феодосию,пляжи конечно не забиты,но и явно не пустые.
    micoff
    Вчера в Феодосии температура воздуха была около +40 в тени. Немного желающих в полуденное пекло сидеть на пляже. А судя по теням на фото, солнце стоит в зените. Если вам нужны снимки многолюдного пляжа, приходите либо до полудня, либо после 16 часов. Впрочем, вы все это и сами лучше всех знаете, не правда ли?
    govoruha_otrok
    был такой хороший, на мой взгляд, блогер Анашкевич, фото красивые с видами Крыма, никакой политики. говорят, уехал куда-то, а вместо него ибигдан или оадам пишут? врут?
    krymkurso
    оадам - не знаю, кто такой. А ибигдан же был нормальный чел до известных событий. Потом у него так башню сорвало... Начисто.
    macnet

    Людей много, очень. Евпатория, Саки, Новофедоровка, на ЮБК тоже.

  • 192 comments
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