Феодосия. Где люди?

И где люди-то?

...или это дорогой платный пляж? Reply

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Там нет платных пляжей. Это не ЮБК Reply

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Какие-то люди на заднем плане виднеются. Но, скажем так, негусто( Reply

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все смотрят выпуски Соловьёва и Киселёва о величии роиси Reply

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В Турции, в Египте, в Греции, в Испании, в Тае и т.д. Где дешевле, комфортней и лучше. Reply

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О, брате, так в Криму вже три роки! Не хочуть люди з москалями жити! Слава Героям! Reply

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Надо всех дебило0-скакунов из Крыма выдавливать ,только тогда жизнь наладится Reply

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Нефига так задирать цены. Люди проголосовали и уехали в Турцию. Reply

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Вот да! Reply

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от солнца прячутся Reply

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От солнца прячутся под зонтами или навесами, а на фото и под зонтами очень мало людей. Reply

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в час дня и я с пляжа стараюсь уйти в такую жару... Reply

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Да, да! В Вологде как раз прохладно Reply

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Зарылись в песок, остальные нырнули, как только увидели Сергея с фотоаппаратом.



Edited at 2017-08-06 01:32 pm (UTC) Reply

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а топик стартер сам вроде крымский или я что то путаю,что он как варлам с макосом вечно чем то в Крыму не доволен,детская обида? Reply

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Люди прячутся от камней с неба. На пляже только гоблины и орки.



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Был там два дня назад. Полно людей в Береговом и Приморском. Reply

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и фоты есть? или только слова? Reply

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Или народ шибко умный и в полдень в тени отдыхает, или украинские СМИ все эти три года говорили правду, и отдыхающих таки нет ;-) Reply

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ага и очереди на границе придумали ,все это "хотелки" хохлов Reply

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Фотографировать пляжи в шесть утра или в час дня а потом спрашивать где люди могут только полные кретины.



Edited at 2017-08-06 02:38 pm (UTC) Reply

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Есть же веб камеры онлайн.Сейчас посмотрел Феодосию,пляжи конечно не забиты,но и явно не пустые. Reply

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Вчера в Феодосии температура воздуха была около +40 в тени. Немного желающих в полуденное пекло сидеть на пляже. А судя по теням на фото, солнце стоит в зените. Если вам нужны снимки многолюдного пляжа, приходите либо до полудня, либо после 16 часов. Впрочем, вы все это и сами лучше всех знаете, не правда ли? Reply

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он не знает. он в Крыму впервые. По заданию центра))) Reply

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был такой хороший, на мой взгляд, блогер Анашкевич, фото красивые с видами Крыма, никакой политики. говорят, уехал куда-то, а вместо него ибигдан или оадам пишут? врут? Reply

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оадам - не знаю, кто такой. А ибигдан же был нормальный чел до известных событий. Потом у него так башню сорвало... Начисто. Reply

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Людей много, очень. Евпатория, Саки, Новофедоровка, на ЮБК тоже. Reply

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