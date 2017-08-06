Феодосия. Где люди?
Мне тут говорят, что пляжи в Крыму наконец-то забиты и приходится чуть ли не боком протискиваться, чтобы хотя бы пройти к морю.
Ялта, Алушта, Судак, Новый Свет, Евпатория... Это правда?
Проезжал вчера мимо многокилометровой полосы пляже в Феодосии, народу там вообще нет.
Это в субботу, днем! Погода прекрасная, море теплое, штормов нет, все условия...
Обычно же вся эта полоса от Золотого Пляжа и до Приморского забита людьми.
Где люди? Лежаки, навесы, бары - пустые... Что за дела?
Ялта, Алушта, Судак, Новый Свет, Евпатория... Это правда?
Проезжал вчера мимо многокилометровой полосы пляже в Феодосии, народу там вообще нет.
Это в субботу, днем! Погода прекрасная, море теплое, штормов нет, все условия...
Обычно же вся эта полоса от Золотого Пляжа и до Приморского забита людьми.
Где люди? Лежаки, навесы, бары - пустые... Что за дела?
...или это дорогой платный пляж?
Вот да!
Edited at 2017-08-06 01:32 pm (UTC)
Edited at 2017-08-06 02:38 pm (UTC)
Людей много, очень. Евпатория, Саки, Новофедоровка, на ЮБК тоже.