Как выглядит самолет после столкновения со стаей птиц

бОльшую часть времени "починки" обтекателя локатора занимает его доставка :)

сама замена - час-два Reply

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Обтекатель ладно, он не металлический, подлежит замене полностью - халява для технарей. А что с повреждениями крыла, как на последнем снимке? Заплатки кто ставит? На месте иль на завод гонять? Reply

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прилетают переклёпывать или перевинчивать

там носок то ли на винтах, то ли на заклёпках Reply

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Куда прилетают? На завод-изготовитель или на месте колхозят? Reply

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Бригада прилетает на место. Reply

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Вернее правда, что чаще всего инциденты подобные остаются без серьезных последствий. Но так происходит не всегда.

И не со всеми самолетами.

вот яркий пример серьезного происшествия с птицей, в котором чудом никто не погиб.

https://youtu.be/0YUHAc95YP4 Это не совсем правда.Вернее правда, что чаще всего инциденты подобные остаются без серьезных последствий. Но так происходит не всегда.И не со всеми самолетами.вот яркий пример серьезного происшествия с птицей, в котором чудом никто не погиб. Reply

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Птичку жалко! Reply

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бедная птица.

помню высказывание орнитолога, работающего на Шереметьево, что они разоряют все птичьи гнезда в пределах досягаемости, чтоб никто там селиться не мог.

Видимо в Крыму этого нет. Или они с работой не справились. Reply

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Ого! Бедные птички( Reply

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бедные птицы.. Reply

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Кровь убиенных птиц вопиет!!! Люди, катайтесь поездатыми поездами, и паромами в Крым. Или на драндулете приезжайте.... Сатанинское изобретение самолет.... Reply

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Лоси, кабаны и прочее лесное зверье с вами не согласится насчет жд. Reply

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Не согласятся прежде всего коровы,лоси и мулы.Вот основные любители ржд Reply

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А медведя на ржд не приходилось видеть? Reply

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А вы представляете, сколько такое сатанинское изобретение, как поезд, давит мышек, ёжиков и зайцев? Reply

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Очень мало. Почти никого из названных. Коров чаще: они тупые. Reply

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Птички -агнцы божьи -летают, чирикают, поют красиво, особенно вороны. их жалко сильно. Впрочем сатанинские и поезда и машины, все на велики и лошадок. Reply

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Это вы про автомобиль. Список можно сильно расширить, до лосей) Reply

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Походу на нижних снимках самолёт столкнулся со стаей летающих страусов! Reply

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Над ДНР был замечен американский дрон. Возможно, это его след на клюве. Reply

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NASA придумало пушку, которую заряжали тушками куриц и палили

по ветровым стеклам самолетов, на предмет проверки их прочности

при столкновении с птицами на взлете и посадке. Заряд расчитывали

так, чтобы скорость курицы соответствовала скорости самолета

на взлете/посадке. Об испытаниях узнали англичане и загорелись

проверить свой скоростной поезд на то же самое. NASA послала

им пушку. Испытания. Выстрел. Курица разбивает особо прочное

ветровое стекло скоростного экспресса в мелкую пыль, пробивает

приборную доску, сшибает кресло машиниста и влипает в заднюю

стенку кабины. Ох@%$шие англичане посылают отчет об испытаниях

вместе с химическим составом стекла и конструкцией окна в NASA

с просьбой дать объяснения и рекомендации. Ответ от NASA уместился

в одну строчку: "Разморозьте курицу."



(c) цельностянуто на просторах интернета. Reply

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как выглядит стая птиц после столкновения с этой ипучей хренью везущей 200 ходячих жирных испражняющихся говняных мешков из одного говенного место в другое Reply

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Скажите, птицы живы остались?

Куда перечислить денег на их реабилитацию? Reply

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Купи себе мороженое. Reply

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Да тут работы кувалдой на пол-часа с перекурами. Reply

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какая-то перепись дебилов в комментах...(

всем жалко, бл..., птичек!

а людей, жизнь которых подвергается опасности им не жалко? Reply

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А я всегда говорил, самолёты - зло. То ли дело уютное купе. Сел, налил, хряпнул, поехал :) Reply

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заехал в низину заполненную газом и взорвался. Reply

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Влетел в зону ответственности украинских ПВО - взорвался. Reply

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>Как выглядит самолет после столкновения со стаей птиц

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Неправильный заголовок.

На фотках показано - как выглядит стая птиц после столкновения с самолетом. Reply

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В москве на этот случай держат в аэропортах типа соколов или ястребов ( не помню) чтоб отпугивать птиц с полосы. Reply

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