Как выглядит самолет после столкновения со стаей птиц

Вчера в аэропорту Симферополя во время посадки самолет "Уральских авиалиний" столкнулся со стаей птиц, в результате чего носовой обтекатель получил повреждения.
Казалось бы, такая махина и какие-то птицы, но ... самолет в итоге чинили 12 часов.
И вообще, столкновение самолета с птицей - это не попадание мошки в лобовое стекло машины, никакие дворники и омыватели не помогут...
Смотрит сами:

Вот так все это выглядит с места пилота




А так снаружи


Обычно попадания птиц в самолет не наносит последнему сколь-либо серьезных последствий: двигатели обычно перемалывает их без последствий, случаи выключения единичны. Лобовые же стёкла у самолётов толстые и прочные, так что обычно даже не трескаются.
Хотя иногда крупные птицы и способны нанести заметные повреждения, как на фото ниже




Фото отсюда и отсюда

Что же происходит после столкновения самолета с птицей?
Самолет обязательно подлежит тщательному осмотру техниками.
Выпускается механизация крыла и осматриваются основные узлы самолета на предмет возможных повреждений: шасси, антенны, трубки и кабели, фары, фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, двигатели.

Дплее осматривается место попадания.
Если повреждений конструкции нет (а чаще всего их нет), то самолёт допускается к дальнейшей эксплуатации.
Если есть повреждения, то они сравниваются с допусками в руководстве по ремонту конструкции (SRM). В типовом случае, при небольшом повреждении, допускается откладывание ремонта на срок от нескольких сотен до тысяч лётных часов. Бывает, что требуется неразрушающий контроль конструкции (обшивки и/или силовых элементов).

При попадании птицы в двигатель есть свои нюансы.
Во-первых, лопатки повреждаются чаще, чем носок крыла. Обычно это искривление передней кромки. И обычно оно оказывается в пределах допуска. Тогда это просто записывается в бортжурнал и в список повреждений. Обычно требуется провести неразрушающий контроль повреждённых элементов, и обычно его тоже можно отложить. Правда, в случае с лопатками - на меньший срок, обычно порядка 25 лётных часов.
Во-вторых, важно - во внешний контур ушла птичка, или во внутренний. Во втором случае нужна бороскопия внутренних ступеней компрессора.

Ну а о самом известном случае попадания птиц в самолет, в частности в его двигатели, знают все: об этом происшествии в 2009 году в Нью-Йорке даже сняли фильм "Чудо на Гудзоне"...

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    lx_photos
    бОльшую часть времени "починки" обтекателя локатора занимает его доставка :)
    сама замена - час-два
    mikewaz0wski
    Обтекатель ладно, он не металлический, подлежит замене полностью - халява для технарей. А что с повреждениями крыла, как на последнем снимке? Заплатки кто ставит? На месте иль на завод гонять?
    lx_photos
    прилетают переклёпывать или перевинчивать
    там носок то ли на винтах, то ли на заклёпках
    mikewaz0wski
    Куда прилетают? На завод-изготовитель или на месте колхозят?
    j_m_kane
    Это не совсем правда.
    Вернее правда, что чаще всего инциденты подобные остаются без серьезных последствий. Но так происходит не всегда.
    И не со всеми самолетами.
    вот яркий пример серьезного происшествия с птицей, в котором чудом никто не погиб.
    https://youtu.be/0YUHAc95YP4
    ddhome
    бедная птица.
    помню высказывание орнитолога, работающего на Шереметьево, что они разоряют все птичьи гнезда в пределах досягаемости, чтоб никто там селиться не мог.
    Видимо в Крыму этого нет. Или они с работой не справились.
    alexey_228
    Кровь убиенных птиц вопиет!!! Люди, катайтесь поездатыми поездами, и паромами в Крым. Или на драндулете приезжайте.... Сатанинское изобретение самолет....
    j_m_kane
    Лоси, кабаны и прочее лесное зверье с вами не согласится насчет жд.
    clerder
    Не согласятся прежде всего коровы,лоси и мулы.Вот основные любители ржд
    decorumba

    А вы представляете, сколько такое сатанинское изобретение, как поезд, давит мышек, ёжиков и зайцев?

    todofbander
    Очень мало. Почти никого из названных. Коров чаще: они тупые.
    alexey_228
    Птички -агнцы божьи -летают, чирикают, поют красиво, особенно вороны. их жалко сильно. Впрочем сатанинские и поезда и машины, все на велики и лошадок.
    uncle_ghost
    Это вы про автомобиль. Список можно сильно расширить, до лосей)
    uncle_ghost
    Над ДНР был замечен американский дрон. Возможно, это его след на клюве.
    ответ NASA уместился в одну строчку
    aschnurrbart
    NASA придумало пушку, которую заряжали тушками куриц и палили
    по ветровым стеклам самолетов, на предмет проверки их прочности
    при столкновении с птицами на взлете и посадке. Заряд расчитывали
    так, чтобы скорость курицы соответствовала скорости самолета
    на взлете/посадке. Об испытаниях узнали англичане и загорелись
    проверить свой скоростной поезд на то же самое. NASA послала
    им пушку. Испытания. Выстрел. Курица разбивает особо прочное
    ветровое стекло скоростного экспресса в мелкую пыль, пробивает
    приборную доску, сшибает кресло машиниста и влипает в заднюю
    стенку кабины. Ох@%$шие англичане посылают отчет об испытаниях
    вместе с химическим составом стекла и конструкцией окна в NASA
    с просьбой дать объяснения и рекомендации. Ответ от NASA уместился
    в одну строчку: "Разморозьте курицу."

    (c) цельностянуто на просторах интернета.
    sweiksolder
    как выглядит стая птиц после столкновения с этой ипучей хренью везущей 200 ходячих жирных испражняющихся говняных мешков из одного говенного место в другое
    nipuxa
    Скажите, птицы живы остались?
    Куда перечислить денег на их реабилитацию?
    todofbander
    Да тут работы кувалдой на пол-часа с перекурами.
    sceptikk
    какая-то перепись дебилов в комментах...(
    всем жалко, бл..., птичек!
    а людей, жизнь которых подвергается опасности им не жалко?
    bbv2612beta
    А я всегда говорил, самолёты - зло. То ли дело уютное купе. Сел, налил, хряпнул, поехал :)
    bbv2612beta
    Влетел в зону ответственности украинских ПВО - взорвался.
    pavel_ladikov
    >Как выглядит самолет после столкновения со стаей птиц
    ------
    Неправильный заголовок.
    На фотках показано - как выглядит стая птиц после столкновения с самолетом.
    nadia_bat

    В москве на этот случай держат в аэропортах типа соколов или ястребов ( не помню) чтоб отпугивать птиц с полосы.

    oleg_budva
    Да, они на станции Сокол живут, на Ленинградке, а работают в гр. авиации. А у военных птиц в г. Орёл база. )
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