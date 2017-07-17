Как выглядит самолет после столкновения со стаей птиц
Казалось бы, такая махина и какие-то птицы, но ... самолет в итоге чинили 12 часов.
И вообще, столкновение самолета с птицей - это не попадание мошки в лобовое стекло машины, никакие дворники и омыватели не помогут...
Смотрит сами:
Вот так все это выглядит с места пилота
А так снаружи
Обычно попадания птиц в самолет не наносит последнему сколь-либо серьезных последствий: двигатели обычно перемалывает их без последствий, случаи выключения единичны. Лобовые же стёкла у самолётов толстые и прочные, так что обычно даже не трескаются.
Хотя иногда крупные птицы и способны нанести заметные повреждения, как на фото ниже
Фото отсюда и отсюда
Что же происходит после столкновения самолета с птицей?
Самолет обязательно подлежит тщательному осмотру техниками.
Выпускается механизация крыла и осматриваются основные узлы самолета на предмет возможных повреждений: шасси, антенны, трубки и кабели, фары, фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, двигатели.
Дплее осматривается место попадания.
Если повреждений конструкции нет (а чаще всего их нет), то самолёт допускается к дальнейшей эксплуатации.
Если есть повреждения, то они сравниваются с допусками в руководстве по ремонту конструкции (SRM). В типовом случае, при небольшом повреждении, допускается откладывание ремонта на срок от нескольких сотен до тысяч лётных часов. Бывает, что требуется неразрушающий контроль конструкции (обшивки и/или силовых элементов).
При попадании птицы в двигатель есть свои нюансы.
Во-первых, лопатки повреждаются чаще, чем носок крыла. Обычно это искривление передней кромки. И обычно оно оказывается в пределах допуска. Тогда это просто записывается в бортжурнал и в список повреждений. Обычно требуется провести неразрушающий контроль повреждённых элементов, и обычно его тоже можно отложить. Правда, в случае с лопатками - на меньший срок, обычно порядка 25 лётных часов.
Во-вторых, важно - во внешний контур ушла птичка, или во внутренний. Во втором случае нужна бороскопия внутренних ступеней компрессора.
Ну а о самом известном случае попадания птиц в самолет, в частности в его двигатели, знают все: об этом происшествии в 2009 году в Нью-Йорке даже сняли фильм "Чудо на Гудзоне"...
сама замена - час-два
там носок то ли на винтах, то ли на заклёпках
Вернее правда, что чаще всего инциденты подобные остаются без серьезных последствий. Но так происходит не всегда.
И не со всеми самолетами.
вот яркий пример серьезного происшествия с птицей, в котором чудом никто не погиб.
https://youtu.be/0YUHAc95YP4
помню высказывание орнитолога, работающего на Шереметьево, что они разоряют все птичьи гнезда в пределах досягаемости, чтоб никто там селиться не мог.
Видимо в Крыму этого нет. Или они с работой не справились.
А вы представляете, сколько такое сатанинское изобретение, как поезд, давит мышек, ёжиков и зайцев?
ответ NASA уместился в одну строчку
по ветровым стеклам самолетов, на предмет проверки их прочности
при столкновении с птицами на взлете и посадке. Заряд расчитывали
так, чтобы скорость курицы соответствовала скорости самолета
на взлете/посадке. Об испытаниях узнали англичане и загорелись
проверить свой скоростной поезд на то же самое. NASA послала
им пушку. Испытания. Выстрел. Курица разбивает особо прочное
ветровое стекло скоростного экспресса в мелкую пыль, пробивает
приборную доску, сшибает кресло машиниста и влипает в заднюю
стенку кабины. Ох@%$шие англичане посылают отчет об испытаниях
вместе с химическим составом стекла и конструкцией окна в NASA
с просьбой дать объяснения и рекомендации. Ответ от NASA уместился
в одну строчку: "Разморозьте курицу."
(c) цельностянуто на просторах интернета.
Куда перечислить денег на их реабилитацию?
всем жалко, бл..., птичек!
а людей, жизнь которых подвергается опасности им не жалко?
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Неправильный заголовок.
На фотках показано - как выглядит стая птиц после столкновения с самолетом.
В москве на этот случай держат в аэропортах типа соколов или ястребов ( не помню) чтоб отпугивать птиц с полосы.