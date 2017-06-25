На всю Россию всего два Голубых флага

Янтарный и Массандра — вот куда нужно ехать отдыхать на пляже. Именно там, по мнению международных экспертов премии Blue Flag, находятся лучшие в России пляжные зоны. Остальные российские пляжи, получается, г***о?
Глядя на рейтинг и количество пляжей мирового стандарта в других странах поражает столь малое их количество в России.  Даже на/в Украине таких пляжей аж 10(!!!).

Кстати, по официальным данным премии, пляж в поселке Янтарном (Калинградская область) — вообще единственный в России, удостоенный этого престижного знака качества, ведь Массандру в Европе считают украинской (свой первый Голубой флаг пляж «Массандровский» в Ялте получил еще в 2010 году, а в этом его в очередной раз подтвердил).



В тройке лидеров мирового пляжного топа: Испания (579 пляжей), Греция (485 пляжей) и Турция (454 пляжа). В топ-10 также попали Франция (390), Италия (342), Португалия (320), Дания (225), Хорватия (99), Ирландия (81) и Англия (68). Всего в топе 43 страны с 3662 пляжами. Отдельно оцениваются яхтенные марины и лодочные станции — России в этих списках пока нет. Для сравнения: в Украине пляжей с Голубым флагом 10 — в Киеве и Одессе.


Blue Flag — высший стандарт качества для пляжей. Чтобы поднять его над прибрежной зоной, недостаточно одного желания и чистой воды — необходима инфраструктура. Международная комиссия сертифицирует место по 33 критериям, и с каждым годом требования растут. Основные же такие:
доступ на пляж свободный;
вода чистая и тестируется еженедельно;
мусор собирается и песок очищается в конце дня;
на пляже работают спасатели;
неотложная помощь оказывается на месте;
имеются душевые кабинки;
моторный транспорт по пляжу не ездит;
домашние животные пользуются другим пляжем.
Фактически Blue Flag — это экологическая программа, основанная на уважении и сбережении окружающей экосистемы, природных феноменов и биологического разнообразия.


Что касается Массандровского пляжа.
Именно он стал первым обладателем Голубого флага в «русскоязычных» странах бывшего СССР» (фраза из релиза Blue Flag). К тому же считается лучшим оборудованным пляжем Ялты и всего ЮБК для инвалидов.
Длина пляжного комплекса Массандровский 460 м. Он поделен бетонными волнорезами на семь секторов: с бесплатным доступом и VIP-зонами от 8 до 10 евро. На пляже оборудовано несколько кафе и ресторанов, спорт-клуб, детская площадка, бассейн с проточной водой, душ и туалет.
Полезная территория пляжа расширена за счет использования так называемых «террас» — специальных строений, расположенных над бунами. Часть отдана под зоны для загара, часть для прогулок, на некоторых организовано обслуживание посетителей кафе.


Пляж – галечный, однако до воды можно дойти по специально оборудованным деревянным дорожкам. Вход на территорию бесплатный. Шезлонги, зонтики и другой инвентарь предоставляется в аренду за дополнительную плату. Есть выделенные места для курильщиков


Кстати, Массандровский не единственный в Крыму, поднимавший на флагштог Голубой флаг. Аналогичную награду в 2013 и 2014-м получал пляж отеля «Аквамарин» в Севастополе, но…все течет, все изменяется, кто-то теряет, а кто-то обретает, а флаги передается лучшим из лучших.


Официально первым в России награду Голубой флаг в 2016 году получила (а в этом подтвердила) прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области — песчаный пляж «Шахта Анна».


К нему ведет деревянный мост со смотровыми площадками. Протяженность пляжного комплекса около 500 м. В зону отдыха проведены электричество, водопровод, канализация, установлены кабинки для переодевания и туалеты.


Пляж оборудован душами и кранами с питьевой водой. Кроме того установлены детская и спортивная площадки. За дюнами на озере, есть отдельное место для купания детей. За отдельную плату можно взять в аренду зонты, комфортные лежаки разных типов и ценовых категорий. На пляже работают несколько кафе и ресторан. Пост спасателей оснащен связью с полицией, скорой помощью и администрацией поселка.


И что получается, на всю Россию больше некому и не за что обустроить курорты для НОРМАЛЬНОГО отдыха? Ведь на этих пляжах не бриллианты раздают или нло приземляется - всего лишь люди отдыхают, но именно отдыхают, а не бегают в поисках воды или туалета...

Blue Flag — международная награда, с 1987 г. ежегодно вручаемая некоммерческой организацией Фонд экологического образования (FEE). Родиной премии считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.
Голубой флаг присуждается пляжу на один купальный сезон в текущем году. Через год прибрежная территория должна заново доказать высокое качество предоставляемых услуг. Время обновления сертификатов голубого флага в Северном полушарии ежегодно в конце мая – начале июня.

По материалам: blueflag.global, massandrabeach.com, aif.ru, moya-planeta.ru, newkaliningrad.ru
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  • 32 comments
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    ailcat

    Есть сильное подозрение  что России там нет по политическим причинам, а не из-за реально плохой инфоаструктуры. Потому как имел возможность сравнить (выборка мала, конечно, до нерепрезентативности - но, тем не менее)...

    tanatriel
    Пляж в Янтарном, пожалуй, лучший из всех, где я была. Широченный, красивый, удобный. Очень приятный песок. Единственно, вода холодновата и хороших спусков к воде мало. Зато еще плюс парк над пляжем.
    colobus1
    А как же замечательные пляжи на берегах Белого, Чукотского и Баренцева морей? Это самы скрепные, высокодуховные и богоносные пляжи в мире.
    tanatriel
    Пляжи шикарные! Особенно на Баренцевом. Отличные широкие песчаные пляжи с пологим спуском, чистой водой и прекрасными видами. Но с инфраструктурой, увы, не очень. Ни кафешек, ни туалетов, ни замеров воды.
    colobus1
    Мы готовы предоставить каждому отличные чукотские туалеты.
    tanatriel
    Чукотские? На Баренцевом? Там скорее саамские или лопарские. Суть та же, бренд другой.
    flashzoom
    Из всей статьи я понял одно - как хорошо работать экспертом по выдаче сертификатов "Голубой флаг". Ездишь по всему миру, тестируешь пляжи...
    maratema
    И то сайт пишет, что это территория Украины.
    pani_hida
    Я была на пляже аквамарина в 2013 году - и честно не понимаю, за что он тогда мог эту награду получить.
    net_40
    Вчера были на Массандре.В желтом секторе как раз.300 руб. за лежак. Самое дешевое вино-1500 за бутылку. 300-за 150 граммов. Туалет-бесплатно.
    net_40
    Речь о пляжном комплексе "Массандровский пляж".
    sviridenkova
    А если не хочешь платить за лежак, реально занять место под навесом?

    300 р. - это офигеть, конечно. Отдыхать семьей получается весьма накладно.
    net_40
    Нет. Подходят сразу за денюжкой и дают браслет.
    sviridenkova
    Понятно.

    А скажите, какая температура воды сейчас на ЮБК? Море-то хоть прогрелось? А то всё запугивают холодным морем, ёшкин кот, даже страшно ехать:)
    sviridenkova
    Угу. А то я без вас не умею пользоваться поисковиком. Спросили ж, как человека...
    taki_net
    И всегда было. От центра поселка до моря пара км, но береговая линия административно относится к поселку Массандра горсовета Ялты.
    g_bukin
    "Пара километров" до самой Ялты имхо. Если посёлок не на берегу, то такие названия только путают.
    antiohlos
    Что за муть там на Янтарном ? Речка говнотечка впадает ?
    jones_bustopher
    Какую только фигню не придумают сертифицировать, чтобы бабло на этом зарабатывать....
    iz_kogda_to
    Наш турист не готов платить за пляж. Вот и вся причина того, что нафиг никому не надо бороться за соответствие пляжа требованиям на "голубой флаг".
    fisher_y
    Ну и что, вон в Азии судя по карте вообще ни одного такого пляжа нет
    shizrastvor
    Часто по ощущениям, если бы мне не сказали, что данный пляж отмечен синим флагом, а вот этот нет, не догадался в чем разница. Пляжи мне нравятся по каким то внутренним, не явным критериям.
    triggg
    Нхрен нам нужны голубые, и флаги в том числе. Мы под красным флагом родились.
    soldatov_mike
    в россии два хороших пляжа - один в Германии, второй в Украине
  • 32 comments
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