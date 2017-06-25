На всю Россию всего два Голубых флага

Янтарный и Массандра — вот куда нужно ехать отдыхать на пляже. Именно там, по мнению международных экспертов премии Blue Flag, находятся лучшие в России пляжные зоны. Остальные российские пляжи, получается, г***о?Глядя на рейтинг и количество пляжей мирового стандарта в других странах поражает столь малое их количество в России. Даже на/в Украине таких пляжей аж 10(!!!).Кстати, по официальным данным премии, пляж в поселке Янтарном (Калинградская область) — вообще единственный в России, удостоенный этого престижного знака качества, ведь Массандру в Европе считают украинской (свой первый Голубой флаг пляж «Массандровский» в Ялте получил еще в 2010 году, а в этом его в очередной раз подтвердил).В тройке лидеров мирового пляжного топа: Испания (579 пляжей), Греция (485 пляжей) и Турция (454 пляжа). В топ-10 также попали Франция (390), Италия (342), Португалия (320), Дания (225), Хорватия (99), Ирландия (81) и Англия (68). Всего в топе 43 страны с 3662 пляжами. Отдельно оцениваются яхтенные марины и лодочные станции — России в этих списках пока нет. Для сравнения: в Украине пляжей с Голубым флагом 10 — в Киеве и Одессе.Blue Flag — высший стандарт качества для пляжей. Чтобы поднять его над прибрежной зоной, недостаточно одного желания и чистой воды — необходима инфраструктура. Международная комиссия сертифицирует место по 33 критериям, и с каждым годом требования растут. Основные же такие:доступ на пляж свободный;вода чистая и тестируется еженедельно;мусор собирается и песок очищается в конце дня;на пляже работают спасатели;неотложная помощь оказывается на месте;имеются душевые кабинки;моторный транспорт по пляжу не ездит;домашние животные пользуются другим пляжем.Фактически Blue Flag — это экологическая программа, основанная на уважении и сбережении окружающей экосистемы, природных феноменов и биологического разнообразия.Что касается Массандровского пляжа.Именно он стал первым обладателем Голубого флага в «русскоязычных» странах бывшего СССР» (фраза из релиза Blue Flag). К тому же считается лучшим оборудованным пляжем Ялты и всего ЮБК для инвалидов.Длина пляжного комплекса Массандровский 460 м. Он поделен бетонными волнорезами на семь секторов: с бесплатным доступом и VIP-зонами от 8 до 10 евро. На пляже оборудовано несколько кафе и ресторанов, спорт-клуб, детская площадка, бассейн с проточной водой, душ и туалет.Полезная территория пляжа расширена за счет использования так называемых «террас» — специальных строений, расположенных над бунами. Часть отдана под зоны для загара, часть для прогулок, на некоторых организовано обслуживание посетителей кафе.Пляж – галечный, однако до воды можно дойти по специально оборудованным деревянным дорожкам. Вход на территорию бесплатный. Шезлонги, зонтики и другой инвентарь предоставляется в аренду за дополнительную плату. Есть выделенные места для курильщиковКстати, Массандровский не единственный в Крыму, поднимавший на флагштог Голубой флаг. Аналогичную награду в 2013 и 2014-м получал пляж отеля «Аквамарин» в Севастополе, но…все течет, все изменяется, кто-то теряет, а кто-то обретает, а флаги передается лучшим из лучших.Официально первым в России награду Голубой флаг в 2016 году получила (а в этом подтвердила) прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области — песчаный пляж «Шахта Анна».К нему ведет деревянный мост со смотровыми площадками. Протяженность пляжного комплекса около 500 м. В зону отдыха проведены электричество, водопровод, канализация, установлены кабинки для переодевания и туалеты.Пляж оборудован душами и кранами с питьевой водой. Кроме того установлены детская и спортивная площадки. За дюнами на озере, есть отдельное место для купания детей. За отдельную плату можно взять в аренду зонты, комфортные лежаки разных типов и ценовых категорий. На пляже работают несколько кафе и ресторан. Пост спасателей оснащен связью с полицией, скорой помощью и администрацией поселка.И что получается, на всю Россию больше некому и не за что обустроить курорты для НОРМАЛЬНОГО отдыха? Ведь на этих пляжах не бриллианты раздают или нло приземляется - всего лишь люди отдыхают, но именно отдыхают, а не бегают в поисках воды или туалета...Blue Flag — международная награда, с 1987 г. ежегодно вручаемая некоммерческой организацией Фонд экологического образования (FEE). Родиной премии считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.Голубой флаг присуждается пляжу на один купальный сезон в текущем году. Через год прибрежная территория должна заново доказать высокое качество предоставляемых услуг. Время обновления сертификатов голубого флага в Северном полушарии ежегодно в конце мая – начале июня.