Черные дюны и Белые скалы. То, что нужно обязательно увидеть на Курилах

Это однозначно места из разряда МАСТ СИ.Да, нужно еще добраться. Да, придется несколько километров идти пешком по песку вдоль кромки моря.Но вы увидите потрясающие дюны из черного как смоль вулканического песка, курильский вариант Тропы Великанов, и великолепные контрастные Белые скалы, целиком состоящие из пемзы все с тем же черным песком у подножия... Таких пейзажей точно нет нигде в мире.Только Курилы, только остров Итуруп.2. Начну с дюн.Если ехать от села Рейдово на восток, километров через 10-12 дорога выйдет прямо к потрясающему месту.Думаете то, что на фото - грязь или чернозем? Ошибаетесь.Это пляж. И песок. Только он вулканический.Идеально черный, красивый, отблескивающий на солнце и эпичный в струящемся вдоль полосы прибоя тумане...3. Здесь пустынно, нет отдыхающих и вообще кого-либо...Только ветер передвигает песчаные дюны с места на место. Выглядит нереально красиво!Смотришь и поражаешься, как под сильным ветром песчинки ручьями перетекают с места на место, иногда даже вопреки законам физики по уклону вверх!4. Море здесь суровое и почти всегда штормит. Больше или меньше... И постоянно выбрасывает на берег различные артефакты.Чего здесь только нет - и пни, и целые деревья, и рыбацкие сети, и сиденья от автомобилей...5. Топляка, как называют выброшенные на берег остатки древесины, вообще невероятное количество.6. Интересно, что есть отдельные участки совершенно без выброшенного с моря мусора.И песок слоями: черный, серый, привычный желтый...7. Как вы уже успели заметить из моих постов о Курилах, все, что здесь встречаешь, так или иначе связано с вулканической деятельность. Вот и на этом пляже есть одно интересное место чем-то напоминающее Тропу Великанов в Северной Ирландии...8. Каменные ступени здесь не так аккуратно сформированы, как там, но это не умаляет необычности этого места.9. Образовались они, конечно же, во время извержения вулкана, когда лава стекала в море10. Обратите внимание на срезы холмов на берегу - тоже интересная картина11. Блогер на Тропе Великанов12.13. В конце мая, несмотря на "весну", на Итурупе у моря еще очень холодно, сыро, ветрено и туманно. И совсем не пахнет приближающимся летом.14. Морские волны на черном песке пляжа выглядят, как будто кто-то разлил нефть на земле15. А вот так на черном вулканическом песке выглядит жизнь. Ярко, контрастно, фотогенично16. Можно снимать и снимать17. Даже обычный мусор, выброшенный морем, выглядит на черном песке красиво18. Вулканический пляж. Сурово!19. А если пройти от Тропы Великанов несколько километров вдоль берега, можно увидеть еще одно потрясающее место.Каменные скалы постепенно сменяются все более светлыми и высокими утесами...20. ... которые в какой-то момент и вовсе становятся белыми.21. Это и есть знаменитые в узких кругах Белые скалы. Образованы они тоже вулканом и состоят из пемзы.Когда-то, когда вулкан извергался, эти места находились под водой. И лава, насыщенная газами и вытекающая из недр земли под водой, пенилась и пузырилась, моментально застывая. Так и сформировались под водой пемзовые отложения, которые позже поднялись на над морем, во время одного из многочисленных землетрясений.22. Со временем Белые скалы покрылись шапкой из травы...23. Тянутся Белые скалы на десяток километров вдоль полосы прибоя, в дальней части врезаясь глубоко в берег.Кстати, их очень хорошо видно на подлете из самолета благодаря контрастному белому цвету.24. Еще бы, так выделяться на черном песке!