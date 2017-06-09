Черные дюны и Белые скалы. То, что нужно обязательно увидеть на Курилах

Это однозначно места из разряда МАСТ СИ.
Да, нужно еще добраться. Да, придется несколько километров идти пешком по песку вдоль кромки моря.
Но вы увидите потрясающие дюны из черного как смоль вулканического песка, курильский вариант Тропы Великанов, и великолепные контрастные Белые скалы, целиком состоящие из пемзы все с тем же черным песком у подножия... Таких пейзажей точно нет нигде в мире.
Только Курилы, только остров Итуруп.

Черные дюны и Белые скалы Итурупа


2. Начну с дюн.
Если ехать от села Рейдово на восток, километров через 10-12 дорога выйдет прямо к потрясающему месту.
Думаете то, что на фото - грязь или чернозем? Ошибаетесь.
Это пляж. И песок. Только он вулканический.
Идеально черный, красивый, отблескивающий на солнце и эпичный в струящемся вдоль полосы прибоя тумане...
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

3. Здесь пустынно, нет отдыхающих и вообще кого-либо...
Только ветер передвигает песчаные дюны с места на место. Выглядит нереально красиво!
Смотришь и поражаешься, как под сильным ветром песчинки ручьями перетекают с места на место, иногда даже вопреки законам физики по уклону вверх!
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

4. Море здесь суровое и почти всегда штормит. Больше или меньше... И постоянно выбрасывает на берег различные артефакты.
Чего здесь только нет - и пни, и целые деревья, и рыбацкие сети, и сиденья от автомобилей...
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

5. Топляка, как называют выброшенные на берег остатки древесины, вообще невероятное количество.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

6. Интересно, что есть отдельные участки совершенно без выброшенного с моря мусора.
И песок слоями: черный, серый, привычный желтый...
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

7. Как вы уже успели заметить из моих постов о Курилах, все, что здесь встречаешь, так или иначе связано с вулканической деятельность. Вот и на этом пляже есть одно интересное место чем-то напоминающее Тропу Великанов в Северной Ирландии...
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

8. Каменные ступени здесь не так аккуратно сформированы, как там, но это не умаляет необычности этого места.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

9. Образовались они, конечно же, во время извержения вулкана, когда лава стекала в море
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

10. Обратите внимание на срезы холмов на берегу - тоже интересная картина
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

11. Блогер на Тропе Великанов
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

12.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

13. В конце мая, несмотря на "весну", на Итурупе у моря еще очень холодно, сыро, ветрено и туманно. И совсем не пахнет приближающимся летом.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

14. Морские волны на черном песке пляжа выглядят, как будто кто-то разлил нефть на земле
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

15. А вот так на черном вулканическом песке выглядит жизнь. Ярко, контрастно, фотогенично
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

16. Можно снимать и снимать
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

17. Даже обычный мусор, выброшенный морем, выглядит на черном песке красиво
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

18. Вулканический пляж. Сурово!
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

19. А если пройти от Тропы Великанов несколько километров вдоль берега, можно увидеть еще одно потрясающее место.
Каменные скалы постепенно сменяются все более светлыми и высокими утесами...
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

20. ... которые в какой-то момент и вовсе становятся белыми.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

21. Это и есть знаменитые в узких кругах Белые скалы. Образованы они тоже вулканом и состоят из пемзы.
Когда-то, когда вулкан извергался, эти места находились под водой. И лава, насыщенная газами и вытекающая из недр земли под водой, пенилась и пузырилась, моментально застывая. Так и сформировались под водой пемзовые отложения, которые позже поднялись на над морем, во время одного из многочисленных землетрясений.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

22. Со временем Белые скалы покрылись шапкой из травы...
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

23. Тянутся Белые скалы на десяток километров вдоль полосы прибоя, в дальней части врезаясь глубоко в берег.
Кстати, их очень хорошо видно на подлете из самолета благодаря контрастному белому цвету.
Черные дюны и Белые скалы Итурупа

24. Еще бы, так выделяться на черном песке!
Черные дюны и Белые скалы Итурупа



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  • 10 comments
    • :
    bankworm
    Красота, что и говорить. Жаль, место труднодоступное.
    firefly_patric
    Завидую белою завистью. :) Очень красиво.
    На пляжи Санторини не похоже, хотя песок такой же чёрный.
    amelivalenti
    Просто нереальная красота!
    Путешествие, достойное настоящих мужчин. :)
    thomas_crown_i
    Какой-то вообще невероятной красоты и фотогеничности место. По-идее, туда можно организовать посещение отдельных фотографов-пейзажистов или nature- фотографов и зарабатывать на этом деньги )
    Песдато
    tony60gr
    Дорого толко туда слетать(
    ariananadia
    Ты нас радуешь красотами Земли-Матушки!
    Благодарю сердечно! Забираю к себе....
  • 10 comments
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