Что происходит сейчас на улицах Москвы

сам не встречал? Reply

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В метро только двух дам в костюмах ХIХ века видел, выходящих из вагона. А так, времени нет. Вот и любуюсь на твои снимки. Reply

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красиво Reply

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ой вей...все белые кости сплошь гусские Reply

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как определил? Reply

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та я за белогвардейцев.., видать все реконструкторы монархисты там...такие...не голубой крови...повнимательнее посмотри..впрочем царица с царем тоже были не очень...то есть совсем не русские..а царица таки совсем. фото глянь повнимательнее... и кудой то главный реконструктор гиркин затерялся? только его не хватало с панвицем Reply

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Классика всегда будет преобладать над современностью :)

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спорное утверждение... Reply

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а почему не в украину мы вас прихлопнем вы в нас постреляете и 6тыс довольных уебков и иже с ними зрителей Reply

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что за чушь ты спросил? Reply

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О! Вот спасибо, что рассказали!

Как раз недавно, проходя по центру, подумала: что-то давненько не было никаких фестивалей.

А какого-нибудь сайта с подробной инфой у этого мероприятия нет?

Интересно, а на Манежной у них что-нибудь происходит? Reply

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в конце поста ссылка же на сайт со всеми подробностями и расписанием площадок Reply

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Вот жеж..Читала внимательно, как никогда, именно с целью найти "что, где, когда", но вот поди ж ты, мимо глаз, что называется.

Сорри! Отправляюсь изучать! Reply

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да ничего) Reply

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Надо было где-нибудь на природе это делать. А то анахронизьм какой-то получается среди всех этих современных зданий Reply

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я вот наоборот считаю, что очень хорошо, что сделали в городе. Я был на десятках реконструкций, все они удаленно от города и это проблема для многих желающих попасть Reply

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Ну да, с этой точки зрения удобно. Но на природе коленкор был бы другой Reply

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Ну почему? Все "Времена и эпохи" до этого каждый год были в Коломенском. Ехать далеко вовсе не надо. Reply

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На природе есть парковые площадки. В "Коломенском" и "Царицыно".

В "Коломенском" была "Русь и орда" в прошлые выходные, в следующие будет "Рим" Reply

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Классно!

жаль у нас такого нет! Reply

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а где живете? Reply

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Класс! Обязательно поеду посмотрю. В выходные наверное. Где там в воскресенье что будет то? Reply

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в конце поста ссылка на программу) Reply

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Да спасибо!

Выбрали с женой гладиаторские бои и средневековые битвы на мечах))))) Reply

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буду снимать на гладиаторских Reply

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Пффф... Я бы удивился если бы вы НЕ снимали на гладиаторских))))

Мы планируем быть в субботу и в воскресенье. Еще не знаем когда куда точно пойдем.

Жене сперва было немного лениво - ехать из Софрино то еще удовольствие, но когда я ей показал ролик на оф.сайте как летели со всей Европы, сказала - ИДЕМ!))))) Reply

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1000 человек прилетело, кстати Reply

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Тссс тихо...жена думает что все 6000 )))) Reply

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1000 - это иностранцы.

остальные - наши, но большая часть тоже приехала-прилетела, не все же москвичи Reply

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Ежегодно уже в течение пяти что ли лет в Коломенском устраивают такое, а за городом позже и платно ) Живу рядом и жалею, что как раз 10-11 меня не будет в городе. Reply

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В этом году будет опять "Битва тысячи мечей" и опять в Коломенском. Как я понимаю, повторение прошлогоднего действа.

Но за вход - 3000 руб ((( Reply

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Нет, вы слышали, он назвал Арбатом Новый Арбат!!! :))) Reply

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Всё красиво и интересно!

Но за чей счет сие действо? Reply

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Во всяком случае не за наш!

Федя что там у нас? Reply

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Странный вопрос. Не на личные же сбережения оленевода. Reply

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Спасибо! Схожу посмотрю. Если погода позволит. Особенно интересен древний Рим и его соседи.

А на какой из площадок торговые ряды? Ой. Вопрос снимается. Уже прочитала. Ох уж эта моя внимательность. Я как всегда о совмещении приятного с полезным. :)



Edited at 2017-06-06 05:24 pm (UTC) Reply

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Все верно, только про доспехи неверно. Нормально он сам встанет, даже если упадет. Reply

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конные же не вставали, там по 60 кг на них было Reply

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Ну не было там 60 кг, откуда такие цифры? Есть же реконские ролики по боёвке в полном доспехе. Нормально встают. Reply

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Какое красивое и познавательное действо!

И хорошо, что в городе... бежишь с работы и вдруг - в сказку попал ))) Reply

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я слышал, в Севастополе день Исторического бульвара в этом году совсем без реконструкторов прошел?? Reply

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Отличный фестиваль! Я на "Времена и эпохи" несколько лет в "Коломенское" ходил. На прошлых выходных тоже в Коломенском был на локации "Русь и Орда". В следующие на "Рим" тоже собираюсь ))

Кстати, там такой же точно хлеб с намазкой продают, как и возле ЦУМа )) Reply

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