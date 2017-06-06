Что происходит сейчас на улицах Москвы
И так будет всю неделю, аж до 12 июня.
Выглядит масштабно и эффектно.
И самое интересно, что это не съемки кино. Это один из самых масштабных военно-исторических фестивалей за всю историю России. И увидеть его может огромное количество людей.
Я не раз бывал на крупных реконструкторских фестивалях и главный их недостаток всегда заключался в том, что все это увидеть могло очень ограниченное количество людей, ведь обычно такие мероприятия проходят где-то за городом, куда нужно специально добираться. Вот и собирают они не так много зрителей, как могли бы.
А здесь все прямо в центре, на трех десятках площадок - каждая по своей эпохе или историческому периоду. Хоть все обойди за один день - увидев средневековую битву, побывав в русском или французском лагере времен войны 1812 года, посетив бал его императорского величества и даже поучаствовав в съемках ретро-фильма...
2. Когда видишь совершенно спокойно идущих по Новому Арбату парней в тяжеленных рыцарских латах, с мечами, огромными топорами и дубинами в руках, волей-неволей оборачиваешься им вслед. И даже если ты не знаешь, куда они идут и зачем, хочется узнать и увидеть. Тем более что, перебивая гул проносящихся машин, откуда-то поблизости доносятся звуки очень похожие на звуки боя, которые обычно мы слышим в исторических фильмах...
3. Так и есть, в нескольких десятках метров отсюда на деревянном помосте проходит рыцарский поединок на алебардах. Вот, оказывается, куда спешат все эти люди со средневековым оружием.
Ну а где рыцари, там и дамы, а как иначе?
Стали бы они так неистово рубиться (а рубились они не жалея доспехов и оружия), если бы рингом не командовала дама из богатого рода...
4. Кстати, не думайте, что все это бутафория. В фестивале участвуют реконструкторы, а не массовка. А эти ребята очень щепетильно относятся к предмету своего увлечения и реконструируют каждую деталь костюма или амуниции с особой тщательностью и достоверностью. Так что латы, хоть и не того времени, но весят как настоящие, такие же неудобные и громоздкие - упадешь, сам не встанешь. Вот только оружие намеренно затуплено, чтобы не нанести увечья и не убить соперника.
4. А еще в нескольких десятках метров и вовсе собралась огромная толпа людей, практически парализовав пешеходную часть Нового Арбата с одной стороны. Здесь решили показать зрителям групповые средневековые бои 5 на 5 по захвату моста. Все, как в те времена, только копья и мечи затуплены.
5. Грохот падающих бойцов и лязг оружия потрясает. Прямо кадры из фильма.
За мост бились около десяти команд в схватках по 3 раунда. Задача - положить всех соперников и захватить мост.
6. Рубились парни так, что зрители порой просто замирали, даже понимая, что на концах копий надеты специальные заглушки. Но даже таким копьем может неслабо прилететь!
6. Вот так и рубились они на Новом Арбате почти без перерывов несколько часов...
7.
8. С Нового Арбата я отправился на Страстной бульвар, где по слухам, располагалась одна из самых интересных и ярких площадок - французский и русский лагеря времен войны 1812 года.
Здесь уже все совсем по-другому - полноценные лагеря с палатками, офицерскими шатрами, маркитантами, патрулями и конюшнями.
Артиллеристы чистят пушки, музыканты разучивают новые марши, кирасиры начищают до блеска свои шлемы.
9. Всем желающим показывают как устроен быт или учат правильно заряжать пушку XIX века, посвящают во все нюансы кажущейся излишне вычурной формы и раскрывают секреты той или иной пуговицы, нашивки, эмблемы...
10. Смотришь на форму и поражаешься - ведь все это каждый делает для себя сам, в магазине такую форму не купишь
11. Кстати, за визуальными образами скрываются и интереснейшие истории.
Достаточно просто задать реконструктору вопрос о его форме или подразделении, которое он реконструирует, и рассказ на полчаса-час обеспечен.
Этот человек рядом с тренировочным муляжом лошади (а были в те времена и такие, не удивляйтесь) представляет карабинеров французской армии - элитное подразделение того времени. Вместе с кирасирами это были самые безбашенные и подготовленные солдаты, которых берегли и бросали в самое пекло, словно козырный туз из рукава
12. Но не формой и войной единой. Офицеры того времени умели и любили отдыхать. Естественно, с дамами.
Вот и здесь, прямо в лагере, было решено строить офицерский бал.
И хотя в те времена балы проводились только в специальных помещениях и ни в коем случае не на открытом воздухе, специально для зрителей решили отступить от исторической особенности.
Главный человек здесь - Фёдор Григорьевич Забросин, руководитель военно-исторического творческого объединения "Alexandrine". Какие только подробности он не рассказывал зрителям между танцами! И о ляпах "Войны и мира", и о происхождении некоторых танцев, и об особенностях жизни офицеров того времени, и о том, почему во время танцев нужно было снимать шпоры
13. Особенно умилила история возникновения танца кадриль. Он танцуется "кавалер - две дамы". Видишь ли, офицерам того времени одной дамы было мало, любили они это дело втроем... Ну а в самом танце участвуют четыре таких трисомчика, и в ходе танца офицеры этими дамами-то меняются...
14. Ох, времена, ох, нравы...
15. Из эпохи 1812 года переносимся на Кузнецкий мост и в Камергерский переулок начала XX века.
Здесь снимают кино. Самое настоящее, которое смонтируют по окончании фестиваля.
16. Московские дворы и улочки даже в самом центре, даже в XXI веке, с легкостью можно выдавать за таковые столетней давности даже без дополнительных декораций...
17. Здесь же выстроили небольшой киногородок для съемок отдельных эпизодов в помещении
18. Стачка. Рабочие недовольны своими условиями труда и собираются "навалять" директору фабрики....
20. Рабочие девчонки
21. Параллельно снимается и второй фильм, о герое-любовнике. Я здесь снялся в эпизоде)
22. Идем дальше, к ЦУМу.
Здесь "История за стеклом" - в павильонах расположились ремесленники и купцы, а в 10 метрах от центрального входа в ЦУМ сложили печь из кирпичей и жарят .... средневековые сосиски!
23. Кому рыбу от поморского купца?
23. Или настоящий хлеб, испеченный здесь же, в печи, сложенной тоже около ЦУМа. Можно купить целую огромную буханку, можно калач, а можно ломоть со смальцем или без него
24. Петушки! Какой торг сто лет назад обходился без них?
25. Обувной мастер. У него можно заказать для себя настоящую историческую обувь из кожи. Сделает за несколько часов.
26. А это мастерская игрушек. Глиняные свистульки, тряпичные куклы, медведи с молоточками - все делают здесь же, при вас.
27. Хотите шаль от мастерицы?
28. С Кузнецкого Моста к вечеру перебираюсь на площадь Революции.
Здесь одна из самых "московских" площадок - Русская дача. Офицеры и юнкера играют в городки на фоне Большого театра, простые мужички кадрят прогуливающихся дам, а в школе хороших манер учат правильно себя вести и принимают экзамены у всех желающих, набирая группы мальчиков и девочек прямо здесь каждые несколько часов...
30. Березки, сирень, клубника, бородатые мужики и дамы в шляпках. Прямо "Анна Каренина"...
31. И снова как на съемках фильма...
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34. А это школа хороших манер. Мальчиков и девочек разводят по разных группам. Одних учат правильно сидеть, складывать ладошки и смущенно отводить глаза, других - держать осанку, отдавать честь и ухаживать за дамами. А затем обе группы сводят для общего выпускного экзамена
35. На самом деле, я впечатлен размахом и насыщенностью программы фестиваля.
Очень хорошо все продумано и организовано. Стоит отметить удачный выбор локаций и возможность полной интеграции всех желающих в происходящее.
Все городские площадки будут работать вплоть до 12 июня, здесь можно найти карту и все подробности, чтобы не запутаться, где, что и когда проходит, и выбрать то, что вам по вкусу.
Особо выделил бы настоящие гладиаторские бои, которые пройдут 10 июня в Коломенском и которые можно будет увидеть, в отличие от городских площадок, только один день.
Приходите, чтобы увидеть все своими глазами. И не обращайте внимание на погоду!
Как раз недавно, проходя по центру, подумала: что-то давненько не было никаких фестивалей.
А какого-нибудь сайта с подробной инфой у этого мероприятия нет?
Интересно, а на Манежной у них что-нибудь происходит?
Сорри! Отправляюсь изучать!
В "Коломенском" была "Русь и орда" в прошлые выходные, в следующие будет "Рим"
жаль у нас такого нет!
Выбрали с женой гладиаторские бои и средневековые битвы на мечах)))))
Мы планируем быть в субботу и в воскресенье. Еще не знаем когда куда точно пойдем.
Жене сперва было немного лениво - ехать из Софрино то еще удовольствие, но когда я ей показал ролик на оф.сайте как летели со всей Европы, сказала - ИДЕМ!)))))
остальные - наши, но большая часть тоже приехала-прилетела, не все же москвичи
Но за вход - 3000 руб (((
Но за чей счет сие действо?
Федя что там у нас?
А на какой из площадок торговые ряды?Ой. Вопрос снимается. Уже прочитала. Ох уж эта моя внимательность. Я как всегда о совмещении приятного с полезным. :)
Edited at 2017-06-06 05:24 pm (UTC)
И хорошо, что в городе... бежишь с работы и вдруг - в сказку попал )))
Кстати, там такой же точно хлеб с намазкой продают, как и возле ЦУМа ))
Алкаши с минуту поворчали и затихли."