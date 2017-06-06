Что происходит сейчас на улицах Москвы

В Москве высадился десант в количестве около 6 тысяч человек и захватил буквально весь центр столицы - некоторые центральные улицы, парки, площади: Новый Арбат, Тверская, Площадь Революции, Никольская, Кузнецкий Мост, Страстной, Чистопрудный и Тверской бульвары... Повсюду люди с оружием, в доспехах, ходят патрули и стоят полевые лагеря.
И так будет всю неделю, аж до 12 июня.
Выглядит масштабно и эффектно.
И самое интересно, что это не съемки кино. Это один из самых масштабных военно-исторических фестивалей за всю историю России. И увидеть его может огромное количество людей.

Я не раз бывал на крупных реконструкторских фестивалях и главный их недостаток всегда заключался в том, что все это увидеть могло очень ограниченное количество людей, ведь обычно такие мероприятия проходят где-то за городом, куда нужно специально добираться. Вот и собирают они не так много зрителей, как могли бы.
А здесь все прямо в центре, на трех десятках площадок - каждая по своей эпохе или историческому периоду. Хоть все обойди за один день - увидев средневековую битву, побывав в русском или французском лагере времен войны 1812 года, посетив бал его императорского величества и даже поучаствовав в съемках ретро-фильма...

Времена и Эпохи. Собрание


2. Когда видишь совершенно спокойно идущих по Новому Арбату парней в тяжеленных рыцарских латах, с мечами, огромными топорами и дубинами в руках, волей-неволей оборачиваешься им вслед. И даже если ты не знаешь, куда они идут и зачем, хочется узнать и увидеть. Тем более что, перебивая гул проносящихся машин, откуда-то поблизости доносятся звуки очень похожие на звуки боя, которые обычно мы слышим в исторических фильмах...
Времена и Эпохи. Собрание

3. Так и есть, в нескольких десятках метров отсюда на деревянном помосте проходит рыцарский поединок на алебардах. Вот, оказывается, куда спешат все эти люди со средневековым оружием.
Ну а где рыцари, там и дамы, а как иначе?
Стали бы они так неистово рубиться (а рубились они не жалея доспехов и оружия), если бы рингом не командовала дама из богатого рода...
Времена и Эпохи. Собрание

4. Кстати, не думайте, что все это бутафория. В фестивале участвуют реконструкторы, а не массовка. А эти ребята очень щепетильно относятся к предмету своего увлечения и реконструируют каждую деталь костюма или амуниции с особой тщательностью и достоверностью. Так что латы, хоть и не того времени, но весят как настоящие, такие же неудобные и громоздкие - упадешь, сам не встанешь. Вот только оружие намеренно затуплено, чтобы не нанести увечья и не убить соперника.
Времена и Эпохи. Собрание

4. А еще в нескольких десятках метров и вовсе собралась огромная толпа людей, практически парализовав пешеходную часть Нового Арбата с одной стороны. Здесь решили показать зрителям групповые средневековые бои 5 на 5 по захвату моста. Все, как в те времена, только копья и мечи затуплены.
Времена и Эпохи. Собрание

5. Грохот падающих бойцов и лязг оружия потрясает. Прямо кадры из фильма.
За мост бились около десяти команд в схватках по 3 раунда. Задача - положить всех соперников и захватить мост.
Времена и Эпохи. Собрание

6. Рубились парни так, что зрители порой просто замирали, даже понимая, что на концах копий надеты специальные заглушки. Но даже таким копьем может неслабо прилететь!
Времена и Эпохи. Собрание

6. Вот так и рубились они на Новом Арбате почти без перерывов несколько часов...
Времена и Эпохи. Собрание

7.
Времена и Эпохи. Собрание

8. С Нового Арбата я отправился на Страстной бульвар, где по слухам, располагалась одна из самых интересных и ярких площадок - французский и русский лагеря времен войны 1812 года.
Здесь уже все совсем по-другому - полноценные лагеря с палатками, офицерскими шатрами, маркитантами, патрулями и конюшнями.
Артиллеристы чистят пушки, музыканты разучивают новые марши, кирасиры начищают до блеска свои шлемы.
Времена и Эпохи. Собрание

Времена и Эпохи. Собрание

9. Всем желающим показывают как устроен быт или учат правильно заряжать пушку XIX века, посвящают во все нюансы кажущейся излишне вычурной формы и раскрывают секреты той или иной пуговицы, нашивки, эмблемы...
Времена и Эпохи. Собрание

10. Смотришь на форму и поражаешься - ведь все это каждый делает для себя сам, в магазине такую форму не купишь
Времена и Эпохи. Собрание

11. Кстати, за визуальными образами скрываются и интереснейшие истории.
Достаточно просто задать реконструктору вопрос о его форме или подразделении, которое он реконструирует, и рассказ на полчаса-час обеспечен.
Этот человек рядом с тренировочным муляжом лошади (а были в те времена и такие, не удивляйтесь) представляет карабинеров французской армии - элитное подразделение того времени. Вместе с кирасирами это были самые безбашенные и подготовленные солдаты, которых берегли и бросали в самое пекло, словно козырный туз из рукава правда, и они не помогли Наполеону победить русских в той войне
Времена и Эпохи. Собрание

12. Но не формой и войной единой. Офицеры того времени умели и любили отдыхать. Естественно, с дамами.
Вот и здесь, прямо в лагере, было решено строить офицерский бал.
И хотя в те времена балы проводились только в специальных помещениях и ни в коем случае не на открытом воздухе, специально для зрителей решили отступить от исторической особенности.
Главный человек здесь - Фёдор Григорьевич Забросин, руководитель военно-исторического творческого объединения "Alexandrine". Какие только подробности он не рассказывал зрителям между танцами! И о ляпах "Войны и мира", и о происхождении некоторых танцев, и об особенностях жизни офицеров того времени, и о том, почему во время танцев нужно было снимать шпоры не только, чтобы не порвать колготки дамам
Времена и Эпохи. Собрание

13. Особенно умилила история возникновения танца кадриль. Он танцуется "кавалер - две дамы". Видишь ли, офицерам того времени одной дамы было мало, любили они это дело втроем... Ну а в самом танце участвуют четыре таких трисомчика, и в ходе танца офицеры этими дамами-то меняются...
Времена и Эпохи. Собрание

14. Ох, времена, ох, нравы...
Времена и Эпохи. Собрание

15. Из эпохи 1812 года переносимся на Кузнецкий мост и в Камергерский переулок начала XX века.
Здесь снимают кино. Самое настоящее, которое смонтируют по окончании фестиваля.
Времена и Эпохи. Собрание

16. Московские дворы и улочки даже в самом центре, даже в XXI веке, с легкостью можно выдавать за таковые столетней давности даже без дополнительных декораций...
Времена и Эпохи. Собрание

17. Здесь же выстроили небольшой киногородок для съемок отдельных эпизодов в помещении
Времена и Эпохи. Собрание

18. Стачка. Рабочие недовольны своими условиями труда и собираются "навалять" директору фабрики....
Времена и Эпохи. Собрание

20. Рабочие девчонки
Времена и Эпохи. Собрание

21. Параллельно снимается и второй фильм, о герое-любовнике. Я здесь снялся в эпизоде) в роли любовника
Времена и Эпохи. Собрание

22. Идем дальше, к ЦУМу.
Здесь "История за стеклом" - в павильонах расположились ремесленники и купцы, а в 10 метрах от центрального входа в ЦУМ сложили печь из кирпичей и жарят .... средневековые сосиски!
Времена и Эпохи. Собрание

23. Кому рыбу от поморского купца?
Времена и Эпохи. Собрание

23. Или настоящий хлеб, испеченный здесь же, в печи, сложенной  тоже около ЦУМа. Можно купить целую огромную буханку, можно калач, а можно ломоть со смальцем или без него
Времена и Эпохи. Собрание

24. Петушки! Какой торг сто лет назад обходился без них?
Времена и Эпохи. Собрание

25. Обувной мастер. У него можно заказать для себя настоящую историческую обувь из кожи. Сделает за несколько часов.
Времена и Эпохи. Собрание

26. А это мастерская игрушек. Глиняные свистульки, тряпичные куклы, медведи с молоточками - все делают здесь же, при вас.
Времена и Эпохи. Собрание

27. Хотите шаль от мастерицы?
Времена и Эпохи. Собрание

28. С Кузнецкого Моста к вечеру перебираюсь на площадь Революции.
Здесь одна из самых "московских" площадок - Русская дача. Офицеры и юнкера играют в городки на фоне Большого театра, простые мужички кадрят прогуливающихся дам, а в школе хороших манер учат правильно себя вести и принимают экзамены у всех желающих, набирая группы мальчиков и девочек прямо здесь каждые несколько часов...
Времена и Эпохи. Собрание

30. Березки, сирень, клубника, бородатые мужики и дамы в шляпках. Прямо "Анна Каренина"...
Времена и Эпохи. Собрание

31. И снова как на съемках фильма...
Времена и Эпохи. Собрание

32.
Времена и Эпохи. Собрание

33.
Времена и Эпохи. Собрание

34. А это школа хороших манер. Мальчиков и девочек разводят по разных группам. Одних учат правильно сидеть, складывать ладошки и смущенно отводить глаза, других - держать осанку, отдавать честь и ухаживать за дамами. А затем обе группы сводят для общего выпускного экзамена

35. На самом деле, я впечатлен размахом и насыщенностью программы фестиваля.
Очень хорошо все продумано и организовано. Стоит отметить удачный выбор локаций и возможность полной интеграции всех желающих в происходящее.
Все городские площадки будут работать вплоть до 12 июня, здесь можно найти карту и все подробности, чтобы не запутаться, где, что и когда проходит, и выбрать то, что вам по вкусу.
Особо выделил бы настоящие гладиаторские бои, которые пройдут 10 июня в Коломенском и которые можно будет увидеть, в отличие от городских площадок, только один день.
Приходите, чтобы увидеть все своими глазами. И не обращайте внимание на погоду!

Времена и Эпохи. Собрание



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  • 46 comments
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    warsh
    В метро только двух дам в костюмах ХIХ века видел, выходящих из вагона. А так, времени нет. Вот и любуюсь на твои снимки.
    3d_shka
    ой вей...все белые кости сплошь гусские
    3d_shka
    та я за белогвардейцев.., видать все реконструкторы монархисты там...такие...не голубой крови...повнимательнее посмотри..впрочем царица с царем тоже были не очень...то есть совсем не русские..а царица таки совсем. фото глянь повнимательнее... и кудой то главный реконструктор гиркин затерялся? только его не хватало с панвицем
    immense_sp
    Классика всегда будет преобладать над современностью :)
    solveig_54
    а почему не в украину мы вас прихлопнем вы в нас постреляете и 6тыс довольных уебков и иже с ними зрителей
    delfi_ya
    О! Вот спасибо, что рассказали!
    Как раз недавно, проходя по центру, подумала: что-то давненько не было никаких фестивалей.
    А какого-нибудь сайта с подробной инфой у этого мероприятия нет?
    Интересно, а на Манежной у них что-нибудь происходит?
    aquatek_filips
    в конце поста ссылка же на сайт со всеми подробностями и расписанием площадок
    delfi_ya
    Вот жеж..Читала внимательно, как никогда, именно с целью найти "что, где, когда", но вот поди ж ты, мимо глаз, что называется.
    Сорри! Отправляюсь изучать!
    nataly_the_luck
    Надо было где-нибудь на природе это делать. А то анахронизьм какой-то получается среди всех этих современных зданий
    aquatek_filips
    я вот наоборот считаю, что очень хорошо, что сделали в городе. Я был на десятках реконструкций, все они удаленно от города и это проблема для многих желающих попасть
    nataly_the_luck
    Ну да, с этой точки зрения удобно. Но на природе коленкор был бы другой
    lord_vitinari
    Ну почему? Все "Времена и эпохи" до этого каждый год были в Коломенском. Ехать далеко вовсе не надо.
    lord_vitinari
    На природе есть парковые площадки. В "Коломенском" и "Царицыно".
    В "Коломенском" была "Русь и орда" в прошлые выходные, в следующие будет "Рим"
    ataggonyi
    Класс! Обязательно поеду посмотрю. В выходные наверное. Где там в воскресенье что будет то?
    ataggonyi
    Да спасибо!
    Выбрали с женой гладиаторские бои и средневековые битвы на мечах)))))
    ataggonyi
    Пффф... Я бы удивился если бы вы НЕ снимали на гладиаторских))))
    Мы планируем быть в субботу и в воскресенье. Еще не знаем когда куда точно пойдем.
    Жене сперва было немного лениво - ехать из Софрино то еще удовольствие, но когда я ей показал ролик на оф.сайте как летели со всей Европы, сказала - ИДЕМ!)))))
    aquatek_filips
    1000 - это иностранцы.
    остальные - наши, но большая часть тоже приехала-прилетела, не все же москвичи
    sunty_a
    Ежегодно уже в течение пяти что ли лет в Коломенском устраивают такое, а за городом позже и платно ) Живу рядом и жалею, что как раз 10-11 меня не будет в городе.
    lord_vitinari
    В этом году будет опять "Битва тысячи мечей" и опять в Коломенском. Как я понимаю, повторение прошлогоднего действа.
    Но за вход - 3000 руб (((
    lexys_
    Нет, вы слышали, он назвал Арбатом Новый Арбат!!! :)))
    kubaz
    Всё красиво и интересно!
    Но за чей счет сие действо?
    oleghmel
    Странный вопрос. Не на личные же сбережения оленевода.
    firefly_patric
    Спасибо! Схожу посмотрю. Если погода позволит. Особенно интересен древний Рим и его соседи.
    А на какой из площадок торговые ряды? Ой. Вопрос снимается. Уже прочитала. Ох уж эта моя внимательность. Я как всегда о совмещении приятного с полезным. :)

    Edited at 2017-06-06 05:24 pm (UTC)
    yarrowbt
    Все верно, только про доспехи неверно. Нормально он сам встанет, даже если упадет.
    lord_vitinari
    Ну не было там 60 кг, откуда такие цифры? Есть же реконские ролики по боёвке в полном доспехе. Нормально встают.
    Нина Солнышко
    Какое красивое и познавательное действо!
    И хорошо, что в городе... бежишь с работы и вдруг - в сказку попал )))
    aquatek_filips
    я слышал, в Севастополе день Исторического бульвара в этом году совсем без реконструкторов прошел??
    lord_vitinari
    Отличный фестиваль! Я на "Времена и эпохи" несколько лет в "Коломенское" ходил. На прошлых выходных тоже в Коломенском был на локации "Русь и Орда". В следующие на "Рим" тоже собираюсь ))
    Кстати, там такой же точно хлеб с намазкой продают, как и возле ЦУМа ))
    nae_bother
    "— Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем — его дружок. Так что, все законно!
    Алкаши с минуту поворчали и затихли."
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