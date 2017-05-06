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Что происходит сейчас с мостом в Крым (свежие фото)

Вот как выглядит Крымский мост по состоянию на эти дни.
Из сделанного: построена половина опор моста (298 из 595), из них готовы все на сухопутном участке и полным ходом идет залива опор в море (25 из 170); около 3 км автомобильного моста покрыто пролетами (на опоры опущено 70 пролетов).

На самом сложном и объемном по работам участке – фарватере Керчь-Еникальского канала закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор – по 95 трубосвай на каждую. Сейчас идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысяч тонн арматуры и 6 тысяч кубометров бетона.

Крымский мост, май 2017
Фото (с) most.life


2. Сборка судоходных арочных пролетов на керченской стороне.
Крымский мост, май 2017

3.Сборка судоходных арочных пролетов и подготовка выкаточных пирсов на керченской стороне.
Крымский мост, май 2017

4. Монтаж плит несъемной опалубки для устройства железобетонной плиты проезжей части моста.
Крымский мост, май 2017

5. Сборка судоходных арочных пролетов на керченской стороне.
Крымский мост, май 2017

6. Участок строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом.
Крымский мост, май 2017

7. Укрупнительная сборка и установка на опоры металлоконструкций пролетных строений железнодорожного моста на Тузлинской косе.
Крымский мост, май 2017

8. Надвижка морских пролетов автомобильного моста над акваторией на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.
Крымский мост, май 2017

9. Строительство опоры моста в Керчь-Еникальском канале
Крымский мост, май 2017

10. Технологическая часть моста
Крымский мост, май 2017

11. Бетонирование фарватерной опоры моста (внутренняя часть)
Крымский мост, май 2017

12. Бетонирование фарватерной опоры моста (внешняя часть)
Крымский мост, май 2017

На сегодня собрано более 41 тысячи тонн металлоконструкций пролетов автодорожного и железнодорожного моста. На сегодня изготовлено 77 пролетов, 70 из которых уже установлены в проектное положение. На морском участке между косой и островом Тузла производится монтаж пролетов методом поперечной надвижки, на участках от острова к фарватеру и от Керчи к фарватеру идет продольная надвижка пролетных строений.


Tags: Крым, путешествия

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