Что происходит сейчас с мостом в Крым (свежие фото)

Из сделанного: построена половина опор моста (298 из 595), из них готовы все на сухопутном участке и полным ходом идет залива опор в море (25 из 170); около 3 км автомобильного моста покрыто пролетами (на опоры опущено 70 пролетов).
На самом сложном и объемном по работам участке – фарватере Керчь-Еникальского канала закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор – по 95 трубосвай на каждую. Сейчас идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысяч тонн арматуры и 6 тысяч кубометров бетона.
Фото (с) most.life
2. Сборка судоходных арочных пролетов на керченской стороне.
3.Сборка судоходных арочных пролетов и подготовка выкаточных пирсов на керченской стороне.
4. Монтаж плит несъемной опалубки для устройства железобетонной плиты проезжей части моста.
5. Сборка судоходных арочных пролетов на керченской стороне.
6. Участок строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом.
7. Укрупнительная сборка и установка на опоры металлоконструкций пролетных строений железнодорожного моста на Тузлинской косе.
8. Надвижка морских пролетов автомобильного моста над акваторией на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.
9. Строительство опоры моста в Керчь-Еникальском канале
10. Технологическая часть моста
11. Бетонирование фарватерной опоры моста (внутренняя часть)
12. Бетонирование фарватерной опоры моста (внешняя часть)
На сегодня собрано более 41 тысячи тонн металлоконструкций пролетов автодорожного и железнодорожного моста. На сегодня изготовлено 77 пролетов, 70 из которых уже установлены в проектное положение. На морском участке между косой и островом Тузла производится монтаж пролетов методом поперечной надвижки, на участках от острова к фарватеру и от Керчи к фарватеру идет продольная надвижка пролетных строений.
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