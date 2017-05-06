Что происходит сейчас с мостом в Крым (свежие фото)

Верхний. Для всех читателей Мой блог о странах, путешествиях и вне политики. Кроме того, этот журнал для общения - я отвечаю на все комментарии. О каждой стране, в которой…

Крымские дети и горы Помните, совсем недавно я писал пост об особенностях воспитания норвежских детей и делал в нем акцент на занятия спортом, походы с раннего возраста…

Проникнуть в Россию теперь сложнее До последнего времени существовал достаточно простой но незаконный способ попасть в Россию без визы для граждан США и ЕС, а также для тех,…

Самые опасные аэропорты мира Попадание в зону турбулентности – вещь неприятная и чревата травмами, яркий пример томупервомайский случай с рейсом «Аэрофлота» в…

Малоизвестный Крым. Екатерининские мили Нынешний год для Крыма юбилейный. Туристический сезон власти Республики приурочили к 230-летию путешествия императрицы Екатерины Великой на…