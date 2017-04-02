Про адские цены на овощи в Норвегии

Норвегия, безусловно, самая дорогая страна в Европе, а цены здесь давно стали притчей во языцах и некоторые их них действительно просто поражают воображение. Помните, недавно даже прошла волна про "голод" в Скандинавии и адские цены на овощи и фрукты?
Некоторые мои читатели попросили сделать специальный пост на эту тему, чтобы выяснить, насколько в действительно адские цены на овощи.
Выполняю заказ.

Цены на овощи в Норвегии


Цены вы видите на ценниках, они указаны в норвежских кронах.
Курс кроны к рублю на момент моей поездки 1:6,7. Для удобства сразу буду приводить перевод в рубли.
Итак, заглавное фото. Испанские апельсины - 166,8 рублей/кг.
Ниже. Помидоры, Испания - 166,8 руб/кг, помидоры черри (упаковка 200 г) - 228 руб, помидоры черри на ветке (упаковка 175 г) - 153,4 руб, свежий базилик и другая зелень в горшке - 100,5 руб.

Цены на овощи в Норвегии

Голубика (упаковка 225 г) - 268 руб

Цены на овощи в Норвегии

Яблоки - 241,5 руб/кг.

Цены на овощи в Норвегии

Руккола (упаковка 75 г) - 131 руб

Цены на овощи в Норвегии

Картошка - 131 руб/кг.

Цены на овощи в Норвегии

Ну что, действительно ли адски дорого?
Сравниваю цены с "Алыми Парусами" у себя под домом... Я хочу покупать черри, рукколу и апельсины в Норвегии...


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    klepysik

    Яблоки- пинк лейди- это в принципе один из самых дорогих сортов :) стоит раза в 2 дороже обычных

    broks_broks
    Те, что упакованы, дороже развестных яблок того же сорта.
    Самые дешёвые ( да и вкусные) - польские яблоки.
    barinskey

    По сравнению с Ашаном цены в Норвегии в несколько  раз выше

    jivoytrup
    Только Ашан торгует гнильём пусть и дешевле в 2 раза. Гниль, тухлятина, плесень, отморозка = это овощи и фрукты в Ашане.
    isobut
    картошка в 6 раз дороже чем в Челябинске. Киздуй в Норвегию, Сирёжа)
    SbstnPereira
    в Норвегии средняя зп 4500 евро
    а чо там со средней зарплатой в Челябинске?
    (SPAM)
    tanatriel
    А вот картошку и яблоки лучше все же в России.


    Слишком маленькая выборка. Не знаю как сейчас, но до 2014 мы часто ездили в Финляндию и иногда в Норвегию. Фрукты и овощи не брали никогда - дорого! Разве что какая-нибудь экзотика могла привлечь, которой тогда не было у нас. Типа той же рукколы.

    Edited at 2017-04-02 05:12 am (UTC)
    lubovve
    как это фото удалось сделать, обычно охрана запрещает это делать
    bedouin_dl
    А что там "адского", если соотнести их с тамошней зарплатой?
    bambropolit
    За вычетом налогов не больше 2700 евриков средняя з/п.
    Да, с учётом такой з/п - не адски, но и не разгуляешься.
    concluder

    Там качество овощей-фруктов прлное г. Даже свиньям дабт получше. В каком нибудь прайсчопперсе.

    vasha_rasha
    в родном севастополе картошка 50р кг. все остальное дороже. ну и качество не сопоставимо
    lubovve
    поточнее, пожалуйста, что значит "не сопоставимо" - лучше или хуже? я ела красивейшую клубнику из Испании - она резиновая, ела огурцы во Франции - они только внешне огурцы
    takoe_nebo
    Тут автор ещё смухлевал с обменным курсом - такой за крайние 2 года был только в феврале 2015, а в среднем курс 7,5 руб/крона, так что цены в рублях существенно выше.

    И автор привёл только те цены, которые укладываются в его теорию. А например говядина стоит от 1.500 руб/кг., но про такое же писать неприятно.
    takoe_nebo
    Поляки ездят закупаться продуктами в Белоруссию, немцы ездят закупаться в Польшу, датчане ездят закупаться в Германию, шведы ездят закупаться в Данию, а норвежцы ездят закупаться в Швецию. Внимание вопрос: где ниже цены?
    mrsroxie
    Вполне себе нормальные цены. Живу в Финляндии.
    concluder

    Дорого там очень, как еду, так полный багажник еды везу, а фины просят гречку привезти, болезные.

    1113_1290
    Цены никому не интересны. Главное, % семейного бюджета, который тратится на еду. В РФ он приближается к 60%, в нормальных странах-15-18%.
    edelveis8
    Цены действительно высокие, особенно на картофель. Так у них и зарплаты повыше российских.
    Голубика (упаковка 225 г) - 268 руб – разве что в Азбуке Вкуса примерная цена.
    takoe_nebo
    У них и подоходные налоги "повыше российских", до 55%. И все пошлины, коммуналки и прочие цены.
    takoe_nebo
    Это ещё курс нереальный, такой за 2 крайних года был только в феврале 2015. А средний курс 7,5 руб/крона, так что цены в рублях существенно выше.

    И автор не указал другие цены, например за говядину от 1.500 руб/кг, а вырезка и 4.000 руб/кг.
    backtotheussr
    В Норвегию хорошо ездить шопиться на распродажи. Цены реально копеечные. Продукты дороговаты, алкоголь и табак вообще запредельно стоят.
    Хорошо покупать на распродажах шмотки. Купил зимнюю куртку "Джеки Джонс" за 3000 руб. в пересчете на наши.
    takoe_nebo
    Проблема Норвегии в том, что почти всё продовольствие там импортное, и как только крона начинает падать (а падает она уже давно из-за мирового кризиса и падения цен на нефть), прежде всего к евро - то цены резко начинают расти.
    lekuperman
    У нас в провинции в окее руккола по 260-280р, все остальное либо так же, либо дороже, кроме картохи..
    Viktor Vronsky
    Беларусь, гипермаркеты "Корона", недешёвые у нас. Без тухлятины, все отборное. Дешевле в несколько раз.
    ollo
    Социализм начинает работать
    sacha_vakulov
    В Норвегии каждый год средняя зарплата повышается на 1000-1500 крон. Продукты самые дорогие в Европе. Налоги тоже большие. Они везде в развитых странах большие. На жизнь в Норвегии сильно не жалуются.
    Низкие зарплаты и низкие цены на продукты выгодны странам не занимающимся внутренним рынком. Если платить высокую зарплату, то в оффшоры попадет меньше денег. В данном случае лучше держать низкие цены, но и низкую зарплату. Такая экономическая политика оправдывает себя только в этом случае. Да и Россия богатая страна, может себе позволить. Все развитые страны имеют примерно одинаковый уровень доходов, высокий.
    aryhetzt
    Теоретически через пять лет средняя зарплата вырастет на 5000 крон как минимум.
    Сразу видно хорошего экономиста.
    urssus
    Странно , ..но Голубика то норвежская.. местная а не привозная...
    Elijah Motorny
    В марте-апреле никакой "местной" голубики в Норвегии нет и быть не может
    raad_traat
    по отношению доходов к ценам, Норвегия в несколько раз дешевле России.
    lidok2403

    Цены как цены. Для нормального сравнения нужна информация сразу с нескольких торговых точек.

    alberr
    Просто нужно уточнение, из какой ценовой категории этот магазин. Может, это местный аналог Пятёрочки, вот и сравнивать надо с Пятёрочкой, а не с Алыми парусами.
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