Про адские цены на овощи в Норвегии
Некоторые мои читатели попросили сделать специальный пост на эту тему, чтобы выяснить, насколько в действительно адские цены на овощи.
Выполняю заказ.
Цены вы видите на ценниках, они указаны в норвежских кронах.
Курс кроны к рублю на момент моей поездки 1:6,7. Для удобства сразу буду приводить перевод в рубли.
Итак, заглавное фото. Испанские апельсины - 166,8 рублей/кг.
Ниже. Помидоры, Испания - 166,8 руб/кг, помидоры черри (упаковка 200 г) - 228 руб, помидоры черри на ветке (упаковка 175 г) - 153,4 руб, свежий базилик и другая зелень в горшке - 100,5 руб.
Голубика (упаковка 225 г) - 268 руб
Яблоки - 241,5 руб/кг.
Руккола (упаковка 75 г) - 131 руб
Картошка - 131 руб/кг.
Ну что, действительно ли адски дорого?
Сравниваю цены с "Алыми Парусами" у себя под домом... Я хочу покупать черри, рукколу и апельсины в Норвегии...
Яблоки- пинк лейди- это в принципе один из самых дорогих сортов :) стоит раза в 2 дороже обычных
Самые дешёвые ( да и вкусные) - польские яблоки.
По сравнению с Ашаном цены в Норвегии в несколько раз выше
а чо там со средней зарплатой в Челябинске?
Слишком маленькая выборка. Не знаю как сейчас, но до 2014 мы часто ездили в Финляндию и иногда в Норвегию. Фрукты и овощи не брали никогда - дорого! Разве что какая-нибудь экзотика могла привлечь, которой тогда не было у нас. Типа той же рукколы.
Edited at 2017-04-02 05:12 am (UTC)
Да, с учётом такой з/п - не адски, но и не разгуляешься.
Там качество овощей-фруктов прлное г. Даже свиньям дабт получше. В каком нибудь прайсчопперсе.
И автор привёл только те цены, которые укладываются в его теорию. А например говядина стоит от 1.500 руб/кг., но про такое же писать неприятно.
Заказуха!
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Где тег?!!
Дорого там очень, как еду, так полный багажник еды везу, а фины просят гречку привезти, болезные.
Голубика (упаковка 225 г) - 268 руб – разве что в Азбуке Вкуса примерная цена.
И автор не указал другие цены, например за говядину от 1.500 руб/кг, а вырезка и 4.000 руб/кг.
Хорошо покупать на распродажах шмотки. Купил зимнюю куртку "Джеки Джонс" за 3000 руб. в пересчете на наши.
Низкие зарплаты и низкие цены на продукты выгодны странам не занимающимся внутренним рынком. Если платить высокую зарплату, то в оффшоры попадет меньше денег. В данном случае лучше держать низкие цены, но и низкую зарплату. Такая экономическая политика оправдывает себя только в этом случае. Да и Россия богатая страна, может себе позволить. Все развитые страны имеют примерно одинаковый уровень доходов, высокий.
Сразу видно хорошего экономиста.
На русском Севере яблоки дешевле?!
Цены как цены. Для нормального сравнения нужна информация сразу с нескольких торговых точек.