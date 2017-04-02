Про адские цены на овощи в Норвегии

Яблоки- пинк лейди- это в принципе один из самых дорогих сортов :) стоит раза в 2 дороже обычных Reply

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Те, что упакованы, дороже развестных яблок того же сорта.

Самые дешёвые ( да и вкусные) - польские яблоки. Reply

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По сравнению с Ашаном цены в Норвегии в несколько раз выше Reply

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Только Ашан торгует гнильём пусть и дешевле в 2 раза. Гниль, тухлятина, плесень, отморозка = это овощи и фрукты в Ашане. Reply

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картошка в 6 раз дороже чем в Челябинске. Киздуй в Норвегию, Сирёжа) Reply

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в Норвегии средняя зп 4500 евро

а чо там со средней зарплатой в Челябинске? Reply

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(SPAM)

А вот картошку и яблоки лучше все же в России.





Слишком маленькая выборка. Не знаю как сейчас, но до 2014 мы часто ездили в Финляндию и иногда в Норвегию. Фрукты и овощи не брали никогда - дорого! Разве что какая-нибудь экзотика могла привлечь, которой тогда не было у нас. Типа той же рукколы.



Edited at 2017-04-02 05:12 am (UTC) Reply

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как это фото удалось сделать, обычно охрана запрещает это делать Reply

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что мешает по тихому включить камеру и снимать с груди? Reply

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А что там "адского", если соотнести их с тамошней зарплатой? Reply

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За вычетом налогов не больше 2700 евриков средняя з/п.

Да, с учётом такой з/п - не адски, но и не разгуляешься. Reply

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У нас в Канаде цены выше. Reply

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Там качество овощей-фруктов прлное г. Даже свиньям дабт получше. В каком нибудь прайсчопперсе. Reply

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в родном севастополе картошка 50р кг. все остальное дороже. ну и качество не сопоставимо Reply

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поточнее, пожалуйста, что значит "не сопоставимо" - лучше или хуже? я ела красивейшую клубнику из Испании - она резиновая, ела огурцы во Франции - они только внешне огурцы Reply

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У нас нечто в москве цены... Reply

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Тут автор ещё смухлевал с обменным курсом - такой за крайние 2 года был только в феврале 2015, а в среднем курс 7,5 руб/крона, так что цены в рублях существенно выше.



И автор привёл только те цены, которые укладываются в его теорию. А например говядина стоит от 1.500 руб/кг., но про такое же писать неприятно. Reply

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У нас нечто в москве цены... Reply

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аааа!

Заказуха!

Рекламный пост!

Где тег?!! Reply

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Поляки ездят закупаться продуктами в Белоруссию, немцы ездят закупаться в Польшу, датчане ездят закупаться в Германию, шведы ездят закупаться в Данию, а норвежцы ездят закупаться в Швецию. Внимание вопрос: где ниже цены? Reply

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Вполне себе нормальные цены. Живу в Финляндии. Reply

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Дорого там очень, как еду, так полный багажник еды везу, а фины просят гречку привезти, болезные. Reply

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Цены никому не интересны. Главное, % семейного бюджета, который тратится на еду. В РФ он приближается к 60%, в нормальных странах-15-18%. Reply

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Откуда данные? Есть ссылка на статистику по странам? Reply

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Цены действительно высокие, особенно на картофель. Так у них и зарплаты повыше российских.

Голубика (упаковка 225 г) - 268 руб – разве что в Азбуке Вкуса примерная цена. Reply

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У них и подоходные налоги "повыше российских", до 55%. И все пошлины, коммуналки и прочие цены. Reply

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В четыре-пять раз дороже, чем в России. Reply

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Это ещё курс нереальный, такой за 2 крайних года был только в феврале 2015. А средний курс 7,5 руб/крона, так что цены в рублях существенно выше.



И автор не указал другие цены, например за говядину от 1.500 руб/кг, а вырезка и 4.000 руб/кг. Reply

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В Норвегию хорошо ездить шопиться на распродажи. Цены реально копеечные. Продукты дороговаты, алкоголь и табак вообще запредельно стоят.

Хорошо покупать на распродажах шмотки. Купил зимнюю куртку "Джеки Джонс" за 3000 руб. в пересчете на наши. Reply

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Проблема Норвегии в том, что почти всё продовольствие там импортное, и как только крона начинает падать (а падает она уже давно из-за мирового кризиса и падения цен на нефть), прежде всего к евро - то цены резко начинают расти. Reply

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У нас в провинции в окее руккола по 260-280р, все остальное либо так же, либо дороже, кроме картохи.. Reply

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Беларусь, гипермаркеты "Корона", недешёвые у нас. Без тухлятины, все отборное. Дешевле в несколько раз.

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_ А зачем люди бунтуют у вас , когда так всё дёшево ? Reply

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Социализм начинает работать Reply

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В Норвегии каждый год средняя зарплата повышается на 1000-1500 крон. Продукты самые дорогие в Европе. Налоги тоже большие. Они везде в развитых странах большие. На жизнь в Норвегии сильно не жалуются.

Низкие зарплаты и низкие цены на продукты выгодны странам не занимающимся внутренним рынком. Если платить высокую зарплату, то в оффшоры попадет меньше денег. В данном случае лучше держать низкие цены, но и низкую зарплату. Такая экономическая политика оправдывает себя только в этом случае. Да и Россия богатая страна, может себе позволить. Все развитые страны имеют примерно одинаковый уровень доходов, высокий. Reply

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Теоретически через пять лет средняя зарплата вырастет на 5000 крон как минимум.

Сразу видно хорошего экономиста. Reply

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Странно , ..но Голубика то норвежская.. местная а не привозная... Reply

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В марте-апреле никакой "местной" голубики в Норвегии нет и быть не может Reply

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Картошка дороже почти в десять раз) Reply

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Где те яблоки росли за такие деньги? Reply

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На русском Севере яблоки дешевле?! Reply

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по отношению доходов к ценам, Норвегия в несколько раз дешевле России. Reply

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да не выдумывай Reply

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Цены как цены. Для нормального сравнения нужна информация сразу с нескольких торговых точек. Reply

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