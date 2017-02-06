Крымская Антарктида

Верхний. Для всех читателей Мой блог о странах, путешествиях и вне политики. Кроме того, этот журнал для общения - я отвечаю на все комментарии. О каждой стране, в которой…

Где-то на краю Земли Земля где-то обязательно заканчивается. И дальше, за ней, начинается море. В котором каждый день тонет горячее солнце. Сначала летнее, затем осеннее,…

Должен ли мужчина быть легкодоступным? Сегодня давал интервью одному изданию на тему холостяков и девушка-интервьюер посетовала, что большинство мужчин-холостяков, с которыми ей довелось…

Родильное отделение металлургического завода Вот если куда нужно отправить работать всех фотографов и блогеров, так это сюда, в Череповец, на металлургический комбинат... В его…

Лайфхак. Как проверить качество кокса На самом деле, все просто. Смотрим на видео, как определить хороший кокс или нет Было ли это видео полезным для вас?)