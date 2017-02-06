Крымская Антарктида

В последний раз в Крыму такое было 5 лет назад, зимой 2012-го.
Человеку, для которого Крым ассоциируется с морем, летом и пляжами, сложно представить что бывает не просто по-другому, а вот прямо так: покрытое льдом море, берег в наплывах желтоватого из-за соленой волы льда и невероятных форм скульптуры вдоль всего побережья.
Добро пожаловать на Генеральские пляжи, что на севере Керченского полуострова. Именно можно наблюдать гигантский каток, в который в эти дни медленно вревращается самое мелкое в мире море - Азовское...

Замерзшее Азовское море в Крыму


Смотрю на фото и вспоминаю жаркие августовские дни на этих потрясающих диких пляжах....
А теперь здесь сплошной лед
Замерзшее Азовское море в Крыму

Все, что осталось от разбившихся о скалы волн
Замерзшее Азовское море в Крыму

Совсем некрымские пейзажи
Замерзшее Азовское море в Крыму

Замерзшее Азовское море в Крыму

Некоторые скалы превратились в ледяные пещеры
Замерзшее Азовское море в Крыму

Небольшое видео для полноты картины


Фотографии и видео столь нечастых для Крыма картин прислал мой хороший друг и компаньон по многим крымских съемкам и путешествиям - Максим Куташев. Он, кстати, владелец проекта авторских фототуров по Крыму Cooltravel. Больше фото из этого места можно увидеть по ссылке.


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    wolkmann
    Ну какой же это каток? Лёд весь неровный замерзает (((
    karel_protiff
    Эт ничо... Эт ещё говорят "глобальное потепление..."
    maks_kutashev
    какое там потепление ))) как с 1 декабря зима в крыму началась и два месяца сыпало и морозило ))) где там то потепление
    slav_girl

    И всё равно красиво!) Эх, Крым, любовь моя, увижу ли тебя снова?!)))

    beret2014
    Треть стока Днепра идёт теперь не в Крым, а в Азов отсюда опреснение и лёд.
    maks_kutashev
    да я думаю не в этом дело ! азов всегда был пресным, а сейчас то что треть не идет думаю не столь категорично
    chipdenis

    Днепр впадает в Азовское море????? Где вы такую траву берете?

    grahtatan
    Спасибо!
    Кто не успел, тот уже опоздал. Когда ещё такое будет. Мы успели. В прошедшую пятницу, по наитию, съездили, и не ошиблись. Какая красота!
    grahtatan
    Поделюсь и нашей фоткой. Она по качеству отстаёт от Ваших, но мне нравится эта "рыба".
    Бухта называтся Понтонная.

    grahtatan
    Все последние дни было тепло, +10. Идёт активное таяние. Вчера наша Керченская бухта забилась льдинами, похоже, лед с Азова идёт, а рабочие мосты сдерживают их проход. Тоже интересное зрелище, особенно интересно за серыми утками наблюдать, а их развелось нынче прорва.
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