Крымская Антарктида
Человеку, для которого Крым ассоциируется с морем, летом и пляжами, сложно представить что бывает не просто по-другому, а вот прямо так: покрытое льдом море, берег в наплывах желтоватого из-за соленой волы льда и невероятных форм скульптуры вдоль всего побережья.
Добро пожаловать на Генеральские пляжи, что на севере Керченского полуострова. Именно можно наблюдать гигантский каток, в который в эти дни медленно вревращается самое мелкое в мире море - Азовское...
Смотрю на фото и вспоминаю жаркие августовские дни на этих потрясающих диких пляжах....
А теперь здесь сплошной лед
Все, что осталось от разбившихся о скалы волн
Совсем некрымские пейзажи
Некоторые скалы превратились в ледяные пещеры
Небольшое видео для полноты картины
Фотографии и видео столь нечастых для Крыма картин прислал мой хороший друг и компаньон по многим крымских съемкам и путешествиям - Максим Куташев. Он, кстати, владелец проекта авторских фототуров по Крыму Cooltravel. Больше фото из этого места можно увидеть по ссылке.
Edited at 2017-02-06 03:01 pm (UTC)
Разрешите пару фото для ФБ.
И всё равно красиво!) Эх, Крым, любовь моя, увижу ли тебя снова?!)))
Днепр впадает в Азовское море????? Где вы такую траву берете?
Кто не успел, тот уже опоздал. Когда ещё такое будет. Мы успели. В прошедшую пятницу, по наитию, съездили, и не ошиблись. Какая красота!
Бухта называтся Понтонная.