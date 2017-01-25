Родильное отделение металлургического завода

и оставляют вариться на медленном огне

Вот если куда нужно отправить работать всех фотографов и блогеров, так это сюда, в Череповец, на металлургический комбинат...В его "родильное" отделение.Здесь и впечатлений масса, и фотографии потрясающие, и работа не пыльная, потому что вся пыль сгорает в доменных печах. Эдакий филиал ада - бешеные температуры, жидкий чугун и грохот ковшей, сливающих расплавленный металл в огромные вагоны-ванны.Сегодня экскурсия в конвертерный цех Череповецкового металлургического комбината. Именно здесь происходит рождение металла, и именно поэтому я назвал его "родильным отделением".Уверен, мало кто задумывается о происхождении вещей, которыми привык пользоваться в обычной жизни. Кастрюли, сковородки, вилки, лопаты, гвозди, машины... А как они появляются? Как делают тот металл, из которого затем изготовят миллионы вещей, без которых мы не мыслим своего существования?2. На самом деле, сложно представить, что все эти вилки-сковородки и даже кузова Мерседесов с Грантами рождаются в гигантских цехах металлургических комбинатов. Именно здесь, под полутемными сводами, круглосуточно кипит работа по выплавке металла. Кипит в прямом смысле слова, при 1300-1500 градусах Цельсия.Весь масштаб сталеплавильного производства понимаешь, едва входишь в конвертерный цех: ты идешь по галерее где-то под сводами цеха, а внизу снуют маленькие самосвалы и краны, под ногами с грохотом проезжает состав из многотонных ванн для жидкого металла, а в нескольких десятках метров перед глазами проплывает гигантский 60-тонный ковш с жидким чугуном...3. В цеху мы первым делом направляемся на пульт управления конвертером, где нам сначала проведут очередной инструктаж по технике безопасности и покажут, как происходит управление работой главного агрегата на заводе.4. Окно "рубки" выходит прямо на конвертер, в котором как раз приоткрылись ворота, обнажив огромный ковш с клокочущим жидким металлом в нем... Буквально через несколько минут будет происходить загрузка конвертера металлоломом, жидким чугуном, шлакообразующими материалами и ферросплавами для получения нужной марки стали. Спешим увидеть процесс поближе5. К открытому забралу конвертера медленно ползут два гигантских подвесных крана. Первый несет ковш с металлоломом, второй - чашу с жидким чугуном.Сам конвертер представляет собой грушевидную емкость гигантского размера, выложенную внутри огнеупорным кирпичом. Именно там и происходит выплавка стали.Сначала в конвертер загружают металлолом (примерно 1/3 от общего объема)6. Затем заливают чугун (2/3 объема)7. Вот так выглядит ковш с расплавленным чугуном сверху. Стоять над ним очень жарко!9. А так этот же ковш выглядит снизу, во время проезда из домны к конвертеру.Сам конвертер закрывают и продувают воздухом эту жаркую массу. В дутье вся суть выплавки стали. Кислород вступает в реакцию, температура повышается и через 15 минут сталь почти готова.10. Обойдем конвертер с другой стороны. Здесь, в верхней части камеры, над грушевидным ковшом есть ворота, которые иногда открывают для загрузки в конвертер шлакообразующих материалов и ферросплавов. В тот момент, когда эти ворота открываются, ты начинаешь думать об Аде. Наверное, именно так он должен выглядеть, именно как пространство внутри камеры: 1500 градусов жары, брызги раскаленного металла и вырывающиеся языки пламени, сжигающие все вокруг до последней пылинки.11. Жерло ковша, которое медленно приподнимают к воротам, чтобы работник мог забросить туда ферросплавы.12. В конце плавки в конвертер забрасывают алюминий и присадки ферросплавов для раскисления и легирования стали (улучшения качества).13. Вот эти люди в масках с лопатами поистине герои - забрасывать ферросплавы в жерло адской машины - еще та работенка!14. Затем ворота закрывают обратно, хотя огонь не совсем с этим согласен, норовя выбраться туда, где больше пространства...15. А снизу к конвертеру уже подъезжает огромный вагон-ковш16. Именно в него через отверстие в нижней части конвертера сливают сталь. А как только начинает идти шлак, конвертер поворачивают сливом в другой чан, подставленный специально для него.Как понять, что пошел шлак? Его температура ниже температуры стали всего на 50 градусов. Там, на сливе, стоят температурные датчики. Компьютер отображает сталь и шлак разными контрастными цветами. Оператор видит эту разницу и в нужный момент поворачивает конвертер, чтобы шлак пошел в другую емкость.17. Весь процесс управления конвертером происходит здесь, в небольшом помещении, куда мы зашли в самом начале.18. Вся информация о работе конвертера выведена на экраны компьютеров.20. Это металлолом, который вместе с чугуном засыпают в конвертер.Вот, оказываться, куда уходят все эти автомобили по программе утилизации, старые корабли и отслужившие свое трубы.21. Уже ставшие привычными плакаты по технике безопасности.На предприятиях Северстали этому аспекту уделяется огромное внимание22. Общий вид цеха с котлами, в которых кипит жидкая сталь.Но что же с ней происходит дальше?А дальше сталь проходит внепечную обработку. Для получения того или иного сорта стали, к получившемуся вареву добавляют различные присадки: ванадий, никель. Это придает ей разные свойства: прочность, стойкость к коррозии.24. Внепечную обработку проводят в отдельных ковшах, из которых сталь разливают по специальным формам.25. Из котлов внепечной обработки сталь равномерно выливают в специальный конвейер, где из нее формируют толстую длинную полосу, называемую слябом.Сляб идет по конвейеру, и множество валиков раскатывают его в аккуратную полосу, которая отрезается через равные промежутки. Кстати, толщина сляба зависит от назначения: более толстый идет на трубопрокат, а более тонкий в другие сферы, например, машиностроение.26. На сегодняшний день сталеплавильное производство на Череповецком металлургическом комбинате состоит трех конвертеров объемом 350-400 тонн.Эти мощности позволяют производить свыше 470 разных марок стали количеством до 2,1 миллиона тонн стали в год.Но сегодняшние потребности в металле растут, поэтому рядом с уже существующими конвертерами начато строительство второй очереди, которая после ввода в эксплуатацию позволит значительно увеличить выплавку стали.27. И в заключение пару слов об экологии.В сталеплавильном цеху работает установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров, строительство которой закончили в 2014 году, и с тех пор удалось снизить выбросы в атмосферу в восемь раз.Кроме того, на каждом агрегате установлены системы газоочистки и аспирационные установки, которые, кстати, устроены так, что их нельзя отключить.Думаете, это все о производственных площадках "Северстали" в Череповце? Нет, завтра ждите еще один промышленный репортаж с ЧМК. Будет интересно