Родильное отделение металлургического завода
В его "родильное" отделение.
Здесь и впечатлений масса, и фотографии потрясающие, и работа не пыльная, потому что вся пыль сгорает в доменных печах. Эдакий филиал ада - бешеные температуры, жидкий чугун и грохот ковшей, сливающих расплавленный металл в огромные вагоны-ванны.
Сегодня экскурсия в конвертерный цех Череповецкового металлургического комбината. Именно здесь происходит рождение металла, и именно поэтому я назвал его "родильным отделением".
Уверен, мало кто задумывается о происхождении вещей, которыми привык пользоваться в обычной жизни. Кастрюли, сковородки, вилки, лопаты, гвозди, машины... А как они появляются? Как делают тот металл, из которого затем изготовят миллионы вещей, без которых мы не мыслим своего существования?
2. На самом деле, сложно представить, что все эти вилки-сковородки и даже кузова Мерседесов с Грантами рождаются в гигантских цехах металлургических комбинатов. Именно здесь, под полутемными сводами, круглосуточно кипит работа по выплавке металла. Кипит в прямом смысле слова, при 1300-1500 градусах Цельсия.
Весь масштаб сталеплавильного производства понимаешь, едва входишь в конвертерный цех: ты идешь по галерее где-то под сводами цеха, а внизу снуют маленькие самосвалы и краны, под ногами с грохотом проезжает состав из многотонных ванн для жидкого металла, а в нескольких десятках метров перед глазами проплывает гигантский 60-тонный ковш с жидким чугуном...
3. В цеху мы первым делом направляемся на пульт управления конвертером, где нам сначала проведут очередной инструктаж по технике безопасности и покажут, как происходит управление работой главного агрегата на заводе.
4. Окно "рубки" выходит прямо на конвертер, в котором как раз приоткрылись ворота, обнажив огромный ковш с клокочущим жидким металлом в нем... Буквально через несколько минут будет происходить загрузка конвертера металлоломом, жидким чугуном, шлакообразующими материалами и ферросплавами для получения нужной марки стали. Спешим увидеть процесс поближе
5. К открытому забралу конвертера медленно ползут два гигантских подвесных крана. Первый несет ковш с металлоломом, второй - чашу с жидким чугуном.
Сам конвертер представляет собой грушевидную емкость гигантского размера, выложенную внутри огнеупорным кирпичом. Именно там и происходит выплавка стали.
Сначала в конвертер загружают металлолом (примерно 1/3 от общего объема)
6. Затем заливают чугун (2/3 объема)
7. Вот так выглядит ковш с расплавленным чугуном сверху. Стоять над ним очень жарко!
9. А так этот же ковш выглядит снизу, во время проезда из домны к конвертеру.
Сам конвертер закрывают и продувают воздухом эту жаркую массу. В дутье вся суть выплавки стали. Кислород вступает в реакцию, температура повышается и через 15 минут сталь почти готова.
10. Обойдем конвертер с другой стороны. Здесь, в верхней части камеры, над грушевидным ковшом есть ворота, которые иногда открывают для загрузки в конвертер шлакообразующих материалов и ферросплавов. В тот момент, когда эти ворота открываются, ты начинаешь думать об Аде. Наверное, именно так он должен выглядеть, именно как пространство внутри камеры: 1500 градусов жары, брызги раскаленного металла и вырывающиеся языки пламени, сжигающие все вокруг до последней пылинки.
11. Жерло ковша, которое медленно приподнимают к воротам, чтобы работник мог забросить туда ферросплавы.
12. В конце плавки в конвертер забрасывают алюминий и присадки ферросплавов для раскисления и легирования стали (улучшения качества).
13. Вот эти люди в масках с лопатами поистине герои - забрасывать ферросплавы в жерло адской машины - еще та работенка!
14. Затем ворота закрывают обратно, хотя огонь не совсем с этим согласен, норовя выбраться туда, где больше пространства...
15. А снизу к конвертеру уже подъезжает огромный вагон-ковш
16. Именно в него через отверстие в нижней части конвертера сливают сталь. А как только начинает идти шлак, конвертер поворачивают сливом в другой чан, подставленный специально для него.
Как понять, что пошел шлак? Его температура ниже температуры стали всего на 50 градусов. Там, на сливе, стоят температурные датчики. Компьютер отображает сталь и шлак разными контрастными цветами. Оператор видит эту разницу и в нужный момент поворачивает конвертер, чтобы шлак пошел в другую емкость.
17. Весь процесс управления конвертером происходит здесь, в небольшом помещении, куда мы зашли в самом начале.
18. Вся информация о работе конвертера выведена на экраны компьютеров.
20. Это металлолом, который вместе с чугуном засыпают в конвертер.
Вот, оказываться, куда уходят все эти автомобили по программе утилизации, старые корабли и отслужившие свое трубы.
21. Уже ставшие привычными плакаты по технике безопасности.
На предприятиях Северстали этому аспекту уделяется огромное внимание
22. Общий вид цеха с котлами, в которых кипит жидкая сталь.
Но что же с ней происходит дальше?
А дальше сталь проходит внепечную обработку. Для получения того или иного сорта стали, к получившемуся вареву добавляют различные присадки: ванадий, никель. Это придает ей разные свойства: прочность, стойкость к коррозии.
24. Внепечную обработку проводят в отдельных ковшах, из которых сталь разливают по специальным формам.
25. Из котлов внепечной обработки сталь равномерно выливают в специальный конвейер, где из нее формируют толстую длинную полосу, называемую слябом.
Сляб идет по конвейеру, и множество валиков раскатывают его в аккуратную полосу, которая отрезается через равные промежутки. Кстати, толщина сляба зависит от назначения: более толстый идет на трубопрокат, а более тонкий в другие сферы, например, машиностроение.
26. На сегодняшний день сталеплавильное производство на Череповецком металлургическом комбинате состоит трех конвертеров объемом 350-400 тонн.
Эти мощности позволяют производить свыше 470 разных марок стали количеством до 2,1 миллиона тонн стали в год.
Но сегодняшние потребности в металле растут, поэтому рядом с уже существующими конвертерами начато строительство второй очереди, которая после ввода в эксплуатацию позволит значительно увеличить выплавку стали.
27. И в заключение пару слов об экологии.
В сталеплавильном цеху работает установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров, строительство которой закончили в 2014 году, и с тех пор удалось снизить выбросы в атмосферу в восемь раз.
Кроме того, на каждом агрегате установлены системы газоочистки и аспирационные установки, которые, кстати, устроены так, что их нельзя отключить.
Думаете, это все о производственных площадках "Северстали" в Череповце? Нет, завтра ждите еще один промышленный репортаж с ЧМК. Будет интересно
Спасибо.
Отдельно спасибо за красивые фото.
Интересуют подобные отчеты - про заводы, технику и прочее; так же с удовольствием читаю и путешествия. Например, пакистанские маршрутки стали открытием :-) запомнились.
Спасибо.
Edited at 2017-01-25 04:28 am (UTC)
Очень интересно. Пиши ещё
А как (чем) нагревают емкость, в которой вся магия по замесу металлолома и чугуна проиходит?
Подается только кислород для продувки конвертера.
Таким образом, топливом является кислород.
Задача только разогреть конвертор во время запуска. Для этого газ
1. Газ / кислород просто горит открытым пламенем и таким образом нагревает емкость с металлом, что ли?
2. Как запускали систему первоначально, когда еще не было "тепла, выделяемого во время плавки, достаточного для того, чтобы поддерживать температуру плавки"?
Edited at 2017-01-25 08:33 am (UTC)
погуглите. Ковертерный способ выплавки стали
\А если-бы сопроводил подобными фотками, попал бы на олимпиаду вне сомнений))
как на вулкане
Интересно, фототехникуаот жарких температур чем-то защищена была?
Re: как на вулкане
Re: как на вулкане
Кстати, почему легируют сталь вручную? Странно видеть что в 21 веке добавки делают вручную на-глазок. Да и адски жарко там поди, это даже не в кочегарке работать
Edited at 2017-01-25 10:48 am (UTC)
А толку-то, если эти "фотографы и блогеры" могут только фотографировать, а то, что им рассказывали при посещении комбината переврут и не запомнят?
1. Фото 3 - это не пульт управления конвертером. Это УНРС (написано же на фото) - установка непрерывной разливки слябов. Тут из жидкой стали делают твёрдые слитки.
2. "Ковш с металлоломом" называют "совок", а "чашу с жидким чугуном" называют как раз "ковш".
3. Фото 11 и фото 12. Алюминий и ферросплавы не забрасывают в конвертер лопатой. То, что делает работник (подручный сталевара) называется осадка шлака. Он кидает специальную смесь, чтобы шлак (это как пена на молоке) не выливался из конвертера.
4. Фото 15 - это не "вагон-ковш". Это шлаковая чаша. А ездит она на шлаковозе. В неё сливают шлак после выпуска стали.
5. Фото 16 - сталь сливают в сталь-ковш. Он перемещается на сталевозе. Как только начинает идти шлак (его температура ВЫШЕ температуры стали примерно на 50 градусов и он белее по цвету) конвертер ставят вертикально и продувают азотом, чтобы остудить шлак. В это же время добавляют материалы для загустения шлака. И потом вываливают в шлаковую чашу, переворачивая конвертер в другую сторону.
6. Фото 22. Это цех ремонта ковшей. Они тут ремонтируются и стоят на прогреве (просто газовые горелки опущены в ковши), чтобы при заливке в них горячей стали не произошел термический удар (горячее в холодное).
7. Фото 24. Это не внепечная обработка.Это УНРС. На вашем же фото 3 она запечатлена. Здесь сталь разливают в слябы (слитки).
Ну, и в общем по терминологии полный "шлак". Съездить на комбинат, пофотографировать - это можешь. А запомнить или записать (диктофон?) - это можно и не делать...