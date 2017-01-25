Родильное отделение металлургического завода

Вот если куда нужно отправить работать всех фотографов и блогеров, так это сюда, в Череповец, на металлургический комбинат...
В его "родильное" отделение.
Здесь и впечатлений масса, и фотографии потрясающие, и работа не пыльная, потому что вся пыль сгорает в доменных печах. Эдакий филиал ада - бешеные температуры, жидкий чугун и грохот ковшей, сливающих расплавленный металл в огромные вагоны-ванны.
Сегодня экскурсия в конвертерный цех Череповецкового металлургического комбината. Именно здесь происходит рождение металла, и именно поэтому я назвал его "родильным отделением".
Уверен, мало кто задумывается о происхождении вещей, которыми привык пользоваться в обычной жизни. Кастрюли, сковородки, вилки, лопаты, гвозди, машины... А как они появляются? Как делают тот металл, из которого затем изготовят миллионы вещей, без которых мы не мыслим своего существования?

Конвертерный цех ЧМК


2. На самом деле, сложно представить, что все эти вилки-сковородки и даже кузова Мерседесов с Грантами рождаются в гигантских цехах металлургических комбинатов. Именно здесь, под полутемными сводами, круглосуточно кипит работа по выплавке металла. Кипит в прямом смысле слова, при 1300-1500 градусах Цельсия.
Весь масштаб сталеплавильного производства понимаешь, едва входишь в конвертерный цех: ты идешь по галерее где-то под сводами цеха, а внизу снуют маленькие самосвалы и краны, под ногами с грохотом проезжает состав из многотонных ванн для жидкого металла, а в нескольких десятках метров перед глазами проплывает гигантский 60-тонный ковш с жидким чугуном...
Конвертерный цех ЧМК

3. В цеху мы первым делом направляемся на пульт управления конвертером, где нам сначала проведут очередной инструктаж по технике безопасности и покажут, как происходит управление работой главного агрегата на заводе.
Конвертерный цех ЧМК

4. Окно "рубки" выходит прямо на конвертер, в котором как раз приоткрылись ворота, обнажив огромный ковш с клокочущим жидким металлом в нем... Буквально через несколько минут будет происходить загрузка конвертера металлоломом, жидким чугуном, шлакообразующими материалами и ферросплавами для получения нужной марки стали. Спешим увидеть процесс поближе
Конвертерный цех ЧМК

5. К открытому забралу конвертера медленно ползут два гигантских подвесных крана. Первый несет ковш с металлоломом, второй - чашу с жидким чугуном.
Сам конвертер представляет собой грушевидную емкость гигантского размера, выложенную внутри огнеупорным кирпичом. Именно там и происходит выплавка стали.
Сначала в конвертер загружают металлолом (примерно 1/3 от общего объема)
Конвертерный цех ЧМК

6. Затем заливают чугун (2/3 объема) и оставляют вариться на медленном огне
Конвертерный цех ЧМК

7. Вот так выглядит ковш с расплавленным чугуном сверху. Стоять над ним очень жарко!
Конвертерный цех ЧМК

9. А так этот же ковш выглядит снизу, во время проезда из домны к конвертеру.
Сам конвертер закрывают и продувают воздухом эту жаркую массу. В дутье вся суть выплавки стали. Кислород вступает в реакцию, температура повышается и  через 15 минут сталь почти готова.
Конвертерный цех ЧМК

10. Обойдем конвертер с другой стороны. Здесь, в верхней части камеры, над грушевидным ковшом есть ворота, которые иногда открывают для загрузки в конвертер шлакообразующих материалов и ферросплавов. В тот момент, когда эти ворота открываются, ты начинаешь думать об Аде. Наверное, именно так он должен выглядеть, именно как пространство внутри камеры: 1500 градусов жары, брызги раскаленного металла и вырывающиеся языки пламени, сжигающие все вокруг до последней пылинки.
Конвертерный цех ЧМК

11. Жерло ковша, которое медленно приподнимают к воротам, чтобы работник мог забросить туда ферросплавы.
Конвертерный цех ЧМК

12. В конце плавки в конвертер забрасывают алюминий и присадки ферросплавов для раскисления и легирования стали (улучшения качества).
Конвертерный цех ЧМК

13. Вот эти люди в масках с лопатами поистине герои - забрасывать ферросплавы в жерло адской машины - еще та работенка!
Конвертерный цех ЧМК

14. Затем ворота закрывают обратно, хотя огонь не совсем с этим согласен, норовя выбраться туда, где больше пространства...
Конвертерный цех ЧМК

15. А снизу к конвертеру уже подъезжает огромный вагон-ковш
Конвертерный цех ЧМК

16. Именно в него через отверстие в нижней части конвертера сливают сталь. А как только начинает идти шлак, конвертер поворачивают сливом в другой чан, подставленный специально для него.
Как понять, что пошел шлак? Его температура ниже температуры стали всего на 50 градусов. Там, на сливе, стоят температурные датчики. Компьютер отображает сталь и шлак разными контрастными цветами. Оператор видит эту разницу и в нужный момент поворачивает конвертер, чтобы шлак пошел в другую емкость.
Конвертерный цех ЧМК

17. Весь процесс управления конвертером происходит здесь, в небольшом помещении, куда мы зашли в самом начале.
Конвертерный цех ЧМК

18. Вся информация о работе конвертера выведена на экраны компьютеров.
Конвертерный цех ЧМК

20. Это металлолом, который вместе с чугуном засыпают в конвертер.
Вот, оказываться, куда уходят все эти автомобили по программе утилизации, старые корабли и отслужившие свое трубы.
Конвертерный цех ЧМК

21. Уже ставшие привычными плакаты по технике безопасности.
На предприятиях Северстали этому аспекту уделяется огромное внимание
Конвертерный цех ЧМК

22. Общий вид цеха с котлами, в которых кипит жидкая сталь.
Но что же с ней происходит дальше?
А дальше сталь проходит внепечную обработку. Для получения того или иного сорта стали, к получившемуся вареву добавляют различные присадки: ванадий, никель. Это придает ей разные свойства: прочность, стойкость к коррозии.
Конвертерный цех ЧМК

24. Внепечную обработку проводят в отдельных ковшах, из которых сталь разливают по специальным формам.
Конвертерный цех ЧМК

25. Из котлов внепечной обработки сталь равномерно выливают в специальный конвейер, где из нее формируют толстую длинную полосу, называемую слябом.
Сляб идет по конвейеру, и множество валиков раскатывают его в аккуратную полосу, которая отрезается через равные промежутки. Кстати, толщина сляба зависит от назначения: более толстый  идет на трубопрокат, а более тонкий в другие сферы, например, машиностроение.
Конвертерный цех ЧМК

26. На сегодняшний день сталеплавильное производство на Череповецком металлургическом комбинате состоит трех конвертеров объемом 350-400 тонн.
Эти мощности позволяют производить свыше 470 разных марок стали количеством до 2,1 миллиона тонн стали в год.
Но сегодняшние потребности в металле растут, поэтому рядом с уже существующими конвертерами начато строительство второй очереди, которая после ввода в эксплуатацию позволит значительно увеличить выплавку стали.
Конвертерный цех ЧМК

27. И в заключение пару слов об экологии.
В сталеплавильном цеху работает установка улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров, строительство которой закончили в 2014 году, и с тех пор удалось снизить выбросы в атмосферу в восемь раз.
Кроме того, на каждом агрегате установлены системы газоочистки и аспирационные установки, которые, кстати, устроены так, что их нельзя отключить.
Конвертерный цех ЧМК

Думаете, это все о производственных площадках "Северстали" в Череповце? Нет, завтра ждите еще один промышленный репортаж с ЧМК. Будет интересно


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    natachern
    Очень интересно!
    Спасибо.
    Отдельно спасибо за красивые фото.
    natachern
    Жду следующий репортаж!
    Интересуют подобные отчеты - про заводы, технику и прочее; так же с удовольствием читаю и путешествия. Например, пакистанские маршрутки стали открытием :-) запомнились.
    Спасибо.
    firefly_patric
    Очень красивые фоты с расплавленным металлом. Вот уж адский труд у людей.

    Edited at 2017-01-25 04:28 am (UTC)
    maxyurin
    Ну, наконец-то! Интересный репортаж. Спасибо! А то какие-то педмашинки, кофеварки...
    zamboga

    А как (чем) нагревают емкость, в которой вся магия по замесу металлолома и чугуна проиходит?

    aquatek_filips
    вся соль процесса в том, что он непрерывный, а тепла, выделяемого во время плавки достаточно для того, чтобы поддерживать температуру плавки.
    Подается только кислород для продувки конвертера.
    Таким образом, топливом является кислород.
    Задача только разогреть конвертор во время запуска. Для этого газ
    zamboga
    Не совсем понятно.

    1. Газ / кислород просто горит открытым пламенем и таким образом нагревает емкость с металлом, что ли?

    2. Как запускали систему первоначально, когда еще не было "тепла, выделяемого во время плавки, достаточного для того, чтобы поддерживать температуру плавки"?

    Edited at 2017-01-25 08:33 am (UTC)
    aquatek_filips
    газа нет, когда конвертор в работе. Просто идет продувка кислородом.
    погуглите. Ковертерный способ выплавки стали
    dda_01
    как-то ты на нас без подготовки все это производство БАЦ и опрокинул!)) но в целом познавательно конечно и интересно!но лучше самому там походить(с сопровождением конечно) эмоции будет и впечатления ОГО!
    bernigor
    Когда-то в школе я получил 5 на выпускном экзамене по химии именно за рассказ по этому процессу. При том, что в самом предмете я был ни бум-бум.
    \А если-бы сопроводил подобными фотками, попал бы на олимпиаду вне сомнений))
    bernigor
    Сейчас уже без Гугла не скажу. Но схему рисовал на всю тройную доску. Она-то и добила учителя)
    как на вулкане
    evizvarina
    Это классно!
    Интересно, фототехникуаот жарких температур чем-то защищена была?
    Re: как на вулкане
    aquatek_filips
    нет, но ей было не жарче, чем коже рук или лица
    Re: как на вулкане
    evizvarina
    Отличный репортаж. красиво - и сурово.
    flashzoom
    Ахренеть! Красотища!!!!
    Кстати, почему легируют сталь вручную? Странно видеть что в 21 веке добавки делают вручную на-глазок. Да и адски жарко там поди, это даже не в кочегарке работать

    Edited at 2017-01-25 10:48 am (UTC)
    Жека Сковородкер
    "Вот если куда нужно отправить работать всех фотографов и блогеров, так это сюда, в Череповец, на металлургический комбинат..."
    А толку-то, если эти "фотографы и блогеры" могут только фотографировать, а то, что им рассказывали при посещении комбината переврут и не запомнят?
    1. Фото 3 - это не пульт управления конвертером. Это УНРС (написано же на фото) - установка непрерывной разливки слябов. Тут из жидкой стали делают твёрдые слитки.
    2. "Ковш с металлоломом" называют "совок", а "чашу с жидким чугуном" называют как раз "ковш".
    3. Фото 11 и фото 12. Алюминий и ферросплавы не забрасывают в конвертер лопатой. То, что делает работник (подручный сталевара) называется осадка шлака. Он кидает специальную смесь, чтобы шлак (это как пена на молоке) не выливался из конвертера.
    4. Фото 15 - это не "вагон-ковш". Это шлаковая чаша. А ездит она на шлаковозе. В неё сливают шлак после выпуска стали.
    5. Фото 16 - сталь сливают в сталь-ковш. Он перемещается на сталевозе. Как только начинает идти шлак (его температура ВЫШЕ температуры стали примерно на 50 градусов и он белее по цвету) конвертер ставят вертикально и продувают азотом, чтобы остудить шлак. В это же время добавляют материалы для загустения шлака. И потом вываливают в шлаковую чашу, переворачивая конвертер в другую сторону.
    6. Фото 22. Это цех ремонта ковшей. Они тут ремонтируются и стоят на прогреве (просто газовые горелки опущены в ковши), чтобы при заливке в них горячей стали не произошел термический удар (горячее в холодное).
    7. Фото 24. Это не внепечная обработка.Это УНРС. На вашем же фото 3 она запечатлена. Здесь сталь разливают в слябы (слитки).

    Ну, и в общем по терминологии полный "шлак". Съездить на комбинат, пофотографировать - это можешь. А запомнить или записать (диктофон?) - это можно и не делать...
    verysasha
    Вот прям с первым предложением этого поста (про блогеров и фотографов) согласен на 100% :)
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