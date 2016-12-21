Зимний ТОП-5 городов России ...

... в которые я бы поехал, например, на новогодних каникулах или просто за интересным времяпрепровождением в зимние месяцы.

На самом деле, красивых мест в России огромное количество, но в моем зимнем ТОПе каждый город имеет свою характерную особенность, из-за которой я бы туда и отправился: особенная душевность, культура, северное сияние, спорт и тусовки, логово одного известного старикана. В общем... поехали!

1 место. Конечно же, Санкт-Петербург!
Сюда я бы отправился охотиться за редкими зимними закатами на фоне дворцов, мостов, набережных и знаменитых соборов, а также за культурой, гастрономией и общением с совсем непохожими на москвичей людьми.
Это было бы эдакое культурное путешествие с завтраком на Пяти Углах, вечерними посиделками с друзьями в одном из сотен ресторанов и многочисленными ночными съемками заснеженного города, даже если не повезло с закатом.
Холодно-промозгло? Да и пусть! Это же зима!

ТОП-5 зимних городов России


2 место - Тобольск.
Снова в моем личном ТОПе этот полюбившийся мне город. Сюда я отправлюсь за какой-то особенно душевностью, неторопливостью и, если хотите, умиротворением. Погулять вокруг заснеженного Кремля, съездить в Абалак, поискать вкусные ракурсы в лучах восходящего солнца или розовых тонах заката...
Вообще, никогда не устаю повторять, насколько отрадно, что в российской глубинке есть такие душевные города, как Тобольск. Ухоженный, радующий глаз - видно, что городом занимаются не на словах.
Ладно, на самом деле, давние читатели прекрасно знают, что я поеду сюда за солеными груздями, олениной и лучшей в мире сибирской кухней.

ТОП-5 зимних городов России

3 место - Великий Устюг.
Сюда, конечно же, за Дедом Морозом. Скажете, попса? Расскажите это детям!
Если бы у меня стоял вопрос, куда съездить с семьей и детьми, однажды я обязательно приехал бы в резиденцию этого известного старикана, в которого не верят взрослые.
В конце концов, выпить по пятьдесят с Дедом Морозом - тоже хорошая тема)

ТОП-5 зимних городов России

4 место - Сочи/Роза Хутор.
Сюда, конечно же, за крутыми горными видами, лыжами и сноубордами и тусовками на каталках.
Свозил детей в Великий Устюг и можно со спокойной душой отправляться кататься и тусить в Сочи!
Да, билеты и ски-пасы лучше покупать заранее, как и бронировать отели. Зимой здесь традиционно аншлаг и множество людей.
Но для крутого активного отдыха и тусовок - точно нужно.

ТОП-5 зимних городов России

5 место - Мурманск
Неожиданно, да? Сюда, конечно же, за северным сиянием!
И если кто-то сказал, что в Питере холодно, это он еще не был в Мурманске.
Но, поверьте, в тот момент, когда небо вдруг озаряется зелеными, голубыми или фиолетовыми цветами, ты забываешь и про холод, и про время! Вообще, я считаю, что северное сияние - это то, что в своей жизни обязательно должен увидеть каждый - это как горы, как море...

ТОП-5 зимних городов России

Вот такой у меня, можно сказать, план на эту зиму)
Ну а теперь поделитесь своими зимними предпочтениями в России и назовите свой ТОП.
Интересно посмотреть, что же я такого упустил и что стоит поставить в план на следующий год.


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    avk_72
    Съездите в Норильск. Еще та экзотика )))))
    samogon
    А я на НГ в Ялту еду. Наверное, я извращенец.
    tamaiy
    Эти города вошли в ваш список, потому что вы не были в Якутске. Вот где вам надо побывать
    dda_01
    план хорош,а как же твоя любимая Финляндия?не думал туда поехать на новогодние праздники?
    yuliyasev1
    А как же ты забыл про зимние закаты на Фиоленте???
    В Мурманске была 2 раза, но северное сияние смогла увидеть только в местном краеведческом музее - не повезло!
    tanatriel
    А его в городе увидеть трудно, сам город слишком ярко светится. Смотрится неинтересно, как фейерверк при солнечном свете. Надо куда-нибудь за город выбраться, ясную погоду подгадать и пару дней в лесу пожить.
    unter
    А почему бы и не поделиться? :)))
    В январе лечу на несколько дней с женой в Калининград.
    Отметить серебряную свадьбу в "советской блинной" в Светлогорске - бесценно!

    На октябрь запланированы поездки в Новосибирск (целенаправленно для посещения музея СССР) и в Белую Калитву (для посещения аналогичного музея).
    mesier
    >>>ночными съемками заснеженного города, даже если не повезло с закатом.
    Какого-какого города? Заснеженного?! Аххахахахаха!
    Василий Дементьев
    Под новый год самое волшебное место - центр Москвы. А в этом году вообще там по-чумовому всё сделано
    dusty
    >Да, билеты и ски-пасы лучше покупать заранее, как и бронировать отели.

    Не надо так делать. Погода в КП непредсказуема, забронируешь всё заранее, приедешь, а там дождь идет. Или снега 3 недели не было и всё раскатано в хлам. В КП каталка нормальная только когда под погоду едешь. Ну или если повезет. Кстати, сейчас там валит - так что на выходные, если есть деньги и время - самое то будет.
    lovigin
    "Это было бы эдакое культурное путешествие..." - помню твою фразу "Ну, Петь, ну где я , а где картины...?!"

    опять не ты текст писал??
    uljana_iv
    очень хочу в тобольск ) прям наваждение какое то ))
    omskavia
    Пфф. Вы просто зимой на Байкале не были!
    karlson77

    Про ДМ... не скажу что попса, но на НГ я туда бы не поехал.... второй раз :) на мое время к сожалению отчетов не было, так бы и в первый раз перенес вояж на недельку в любую сторону.

    flexhere
    Кстати, в Мурманске сейчас тепло очень, по-моему, относительно нормы.
    onanum
    Нихрена в России интересного нет.
    Степь и говно.
    konst_vatruba
    Псков, Ярославль, Выборг, Москва, в Питере одно дело приезжать туда на пару дней, а совсем другое - жить там постоянно. Удовольствия мало.
    Алексей Лупилин
    Холода в Мурманске - это легенда. Средняя температура зимы не намного ниже тех же Питера и Москвы. К примеру сейчас уже неделю около нуля. Вчера было +2. А вот с Северным Сиянием приезжим туго. За зиму в Мурманске можно всего пару-тройку раз увидеть и то зеленовато белесое. За 20 лет в Мурманске такое как на картинках (цветное) видел всего пару раз и то за городом. В самом городе освещение всё портит. Создается ощущение, что все фото сияния - сплошной фотошоп.
    antonapostol
    Ну, вроде бы, все фото-топеры за северным сиянием ездят в Териберку или что-то типа неё. Не в сам Мурманск, конечно.
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