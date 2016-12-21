Зимний ТОП-5 городов России ...

Ладно, на самом деле, давние читатели прекрасно знают, что я поеду сюда за солеными груздями, олениной и лучшей в мире сибирской кухней.

... в которые я бы поехал, например, на новогодних каникулах или просто за интересным времяпрепровождением в зимние месяцы.На самом деле, красивых мест в России огромное количество, но в моем зимнем ТОПе каждый город имеет свою характерную особенность, из-за которой я бы туда и отправился: особенная душевность, культура, северное сияние, спорт и тусовки, логово одного известного старикана. В общем... поехали!Сюда я бы отправился охотиться за редкими зимними закатами на фоне дворцов, мостов, набережных и знаменитых соборов, а также за культурой, гастрономией и общением с совсем непохожими на москвичей людьми.Это было бы эдакое культурное путешествие с завтраком на Пяти Углах, вечерними посиделками с друзьями в одном из сотен ресторанов и многочисленными ночными съемками заснеженного города, даже если не повезло с закатом.Холодно-промозгло? Да и пусть! Это же зима!Снова в моем личном ТОПе этот полюбившийся мне город. Сюда я отправлюсь за какой-то особенно душевностью, неторопливостью и, если хотите, умиротворением. Погулять вокруг заснеженного Кремля, съездить в Абалак, поискать вкусные ракурсы в лучах восходящего солнца или розовых тонах заката...Вообще, никогда не устаю повторять, насколько отрадно, что в российской глубинке есть такие душевные города, как Тобольск. Ухоженный, радующий глаз - видно, что городом занимаются не на словах.Сюда, конечно же, за Дедом Морозом. Скажете, попса? Расскажите это детям!Если бы у меня стоял вопрос, куда съездить с семьей и детьми, однажды я обязательно приехал бы в резиденцию этого известного старикана, в которого не верят взрослые.В конце концов, выпить по пятьдесят с Дедом Морозом - тоже хорошая тема)Сюда, конечно же, за крутыми горными видами, лыжами и сноубордами и тусовками на каталках.Свозил детей в Великий Устюг и можно со спокойной душой отправляться кататься и тусить в Сочи!Да, билеты и ски-пасы лучше покупать заранее, как и бронировать отели. Зимой здесь традиционно аншлаг и множество людей.Но для крутого активного отдыха и тусовок - точно нужно.Неожиданно, да? Сюда, конечно же, за северным сиянием!И если кто-то сказал, что в Питере холодно, это он еще не был в Мурманске.Но, поверьте, в тот момент, когда небо вдруг озаряется зелеными, голубыми или фиолетовыми цветами, ты забываешь и про холод, и про время! Вообще, я считаю, что северное сияние - это то, что в своей жизни обязательно должен увидеть каждый - это как горы, как море...Вот такой у меня, можно сказать, план на эту зиму)Ну а теперь поделитесь своими зимними предпочтениями в России и назовите свой ТОП.Интересно посмотреть, что же я такого упустил и что стоит поставить в план на следующий год.