Зимний ТОП-5 городов России ...
На самом деле, красивых мест в России огромное количество, но в моем зимнем ТОПе каждый город имеет свою характерную особенность, из-за которой я бы туда и отправился: особенная душевность, культура, северное сияние, спорт и тусовки, логово одного известного старикана. В общем... поехали!
1 место. Конечно же, Санкт-Петербург!
Сюда я бы отправился охотиться за редкими зимними закатами на фоне дворцов, мостов, набережных и знаменитых соборов, а также за культурой, гастрономией и общением с совсем непохожими на москвичей людьми.
Это было бы эдакое культурное путешествие с завтраком на Пяти Углах, вечерними посиделками с друзьями в одном из сотен ресторанов и многочисленными ночными съемками заснеженного города, даже если не повезло с закатом.
Холодно-промозгло? Да и пусть! Это же зима!
2 место - Тобольск.
Снова в моем личном ТОПе этот полюбившийся мне город. Сюда я отправлюсь за какой-то особенно душевностью, неторопливостью и, если хотите, умиротворением. Погулять вокруг заснеженного Кремля, съездить в Абалак, поискать вкусные ракурсы в лучах восходящего солнца или розовых тонах заката...
Вообще, никогда не устаю повторять, насколько отрадно, что в российской глубинке есть такие душевные города, как Тобольск. Ухоженный, радующий глаз - видно, что городом занимаются не на словах.
3 место - Великий Устюг.
Сюда, конечно же, за Дедом Морозом. Скажете, попса? Расскажите это детям!
Если бы у меня стоял вопрос, куда съездить с семьей и детьми, однажды я обязательно приехал бы в резиденцию этого известного старикана, в которого не верят взрослые.
В конце концов, выпить по пятьдесят с Дедом Морозом - тоже хорошая тема)
4 место - Сочи/Роза Хутор.
Сюда, конечно же, за крутыми горными видами, лыжами и сноубордами и тусовками на каталках.
Свозил детей в Великий Устюг и можно со спокойной душой отправляться кататься и тусить в Сочи!
Да, билеты и ски-пасы лучше покупать заранее, как и бронировать отели. Зимой здесь традиционно аншлаг и множество людей.
Но для крутого активного отдыха и тусовок - точно нужно.
5 место - Мурманск
Неожиданно, да? Сюда, конечно же, за северным сиянием!
И если кто-то сказал, что в Питере холодно, это он еще не был в Мурманске.
Но, поверьте, в тот момент, когда небо вдруг озаряется зелеными, голубыми или фиолетовыми цветами, ты забываешь и про холод, и про время! Вообще, я считаю, что северное сияние - это то, что в своей жизни обязательно должен увидеть каждый - это как горы, как море...
Вот такой у меня, можно сказать, план на эту зиму)
Ну а теперь поделитесь своими зимними предпочтениями в России и назовите свой ТОП.
Интересно посмотреть, что же я такого упустил и что стоит поставить в план на следующий год.
В Мурманске была 2 раза, но северное сияние смогла увидеть только в местном краеведческом музее - не повезло!
В январе лечу на несколько дней с женой в Калининград.
Отметить серебряную свадьбу в "советской блинной" в Светлогорске - бесценно!
На октябрь запланированы поездки в Новосибирск (целенаправленно для посещения музея СССР) и в Белую Калитву (для посещения аналогичного музея).
Какого-какого города? Заснеженного?! Аххахахахаха!
Не надо так делать. Погода в КП непредсказуема, забронируешь всё заранее, приедешь, а там дождь идет. Или снега 3 недели не было и всё раскатано в хлам. В КП каталка нормальная только когда под погоду едешь. Ну или если повезет. Кстати, сейчас там валит - так что на выходные, если есть деньги и время - самое то будет.
опять не ты текст писал??
СПб. Ехать никуда не нужно)))
Про ДМ... не скажу что попса, но на НГ я туда бы не поехал.... второй раз :) на мое время к сожалению отчетов не было, так бы и в первый раз перенес вояж на недельку в любую сторону.
Жизнь в путешествиях
Степь и говно.